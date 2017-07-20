Стало известно число госслужащих-коррупционеров в Казахстане в этом году
Жания Уранкаева
С начала этого года в Казахстане за получение взяток задержали свыше 900 госслужащих. Об этом в ходе брифинга в Правительстве сообщила заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Айгуль Шаимова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По ее словам, с каждым годом количество нечистых на руку чиновников в республике уменьшается.
"С начала текущего года за получение взяток задержали более 900 человек. Размеры полученных взяток были разные, но не менее одного миллиона тенге. Тем не менее в последние годы число госслужащих-коррупционеров значительно снижается", – проинформировала Айгуль Шаимова.
Также в ходе пресс-конференции спикер сообщила о новой карьерной модели, внедряемой в агентстве.
"Ранее госслужащие могли перемещаться по карьерной лестнице без необходимого опыта работы. Как правило, при таком подходе проявлялся фаворитизм, когда руководство зачастую продвигало своих людей. Это, конечно же, демотивировало служащих и формировало негативное отношение к перспективам на государственной службе. Нынешняя карьерная модель решила эту проблему, поскольку мы сейчас уже видим, что факты непотизма практически искоренены. Теперь для продвижения на вышестоящую должность в обязательном порядке необходимо наличие стажа не менее одного года на нижестоящей должности. При этом при продвижении человек должен обладать соответствующими навыками и компетенцией", – добавила Айгуль Шаимова.
По ее словам, с внедрением такого подхода уже в 4,5 раза возросло количество лиц, которые переместились с нижестоящих на вышестоящую должность. При этом, по ее словам, этому способствует введение института внутренних конкурсов.
"То есть, в первую очередь, на имеющиеся вакансии рассматриваются кандидаты из самого госоргана, где объявлен конкурс. При отсутствии кандидатов отбираются служащие из других госорганов. И только в последнюю очередь проводится общий конкурс, в котором могут участвовать все желающие. На сегодня количество назначений действующих служащих в два раза превышает количество лиц, которые поступили на госслужбу из других секторов. Наряду с этим в 18 раз сократилось количество переводов, то есть внеконкурсных назначений, в том числе на вышестоящие должности", – отметила заместитель председателя АДГСПК РК.
В агентстве считают, что в Казахстане созданы все условия для привлечения на госслужбу достойных кадров.
"Это подтверждается результатами проведенного нами опроса, согласно которому более 70% служащих считают, что сейчас на госслужбу поступают талантливые и квалифицированные кадры", – резюмировала Шаимова.