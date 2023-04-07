Стандарты геологоразведки

В частности, рассмотрены планы по внедрению международных стандартов в геологоразведке, а также меры по повышению эффективности освоения рудных месторождений и привлечению инвестиций в отрасль.

В ходе обсуждения глава Правительства подчеркнул необходимость соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при реализации новых инициатив и проектов в ГМК.

По итогам совещания уполномоченным гос­органам дан ряд соответствующих поручений, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.