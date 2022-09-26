Станция Руслана

Все-таки не вся сельская молодежь сегодня поддается искушению уехать в город. Один из тех, кто остался и открыл собственное дело на малой родине, в селе Дамса, – Руслан Джазин.

Выбор сферы деятельности предопределило его увлечение техникой. «Заболел» он ею еще в детстве, когда помогал взрослым в ремонте тракторов. Окончив школу, отучился на водителя, и с тех пор жизнь связана с «железными конями». Успел основательно изу­чить разные их марки и модели, что не могло пройти мимо внимания земляков: они частенько обращались к молодому парню за советом и помощью в ремонте.

Занимаясь починкой неисправных машин прямо возле дома, под открытым небом, задумался: а не организовать ли собственную станцию технического обслуживания?

– Обратился со своей идеей и бизнес-планом в акимат сельского округа, и там меня поддержали, – рассказывает Руслан. – Выделили участок там, где попросил, – в оживленном месте. Для строительства СТО взял кредит в «Халық банке». Часть строительных работ выполнил своими силами.

Примерно год назад станция приняла на ремонт первую автомашину, и дело пошло. Как и ожидалось, выбранный вид бизнеса оказался беспроигрышным: заказов всегда много. Едут сюда не только автовладельцы Дамсы и ближних к нему сел. Нередко из-за поломки съезжают с пульсирующего все 24 часа в сутки скоростного автобана автомобили из разных регионов республики, и люди за рулем обращаются за помощью к мастеру.

– Дорога есть дорога, поломки всегда случаются, – говорит Руслан. – Чаще всего транзитным автолюбителям требуются шиномонтажные услуги. Не отказываем, помогаем. Обращения клиентов – это заработок: мне нужно обеспечивать жену и двух детей.

Вот так и живет молодой предприниматель. Ценят его односельчане, благодарят за помощь заезжие водители из других областей. Мастера своего дела востребованы везде и всегда: пример Руслана Джазина тому подтверждение.

Хорошо, что, не ограничившись овладением профессиональными навыками, молодые открывают свое дело. Когда же они для этого выбирают село, это хорошо вдвойне.