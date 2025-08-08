Стареть — не стыдно

Колонка обозревателя
131
Венера Баталова

Как мы учимся принимать свой возраст

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Еще не так давно фраза «Мне уже за 40» звучала как стеснение.

А если женщина говорила «Мне 50», то почти всегда с добавлением: «Но я держусь, не выгляжу на свой возраст». Мы так привыкли, что возраст — это что-то, чего нужно стыдиться. Нужно прятать седину, не говорить свой год рождения, не писать в анкетах, сколько тебе лет. Как будто с каждым десятилетием человек теряет не только возможности, но и право быть собой. Но сейчас что-то меняется. И это изменение давно назрело.

В нашем обществе есть сильная установка: быть полезным, «на месте», «не мешать». И особенно это касается женщин. После 45–50 многие будто становятся «невидимыми».

Работа? «Сейчас берут только молодых».

Образование? «Куда тебе уже учиться».

Личная жизнь? «Ты уже состоялась — хватит».

Даже одежду советуют выбирать «поспокойнее», «по возрасту».

Но все больше людей — и мужчин, и женщин — отказываются жить по этим сценариям. Кто-то начинает карьеру с нуля в 45. Кто-то идет учиться на курсы в 50. Кто-то путешествует, выходит замуж, занимается спортом, участвует в конкурсах красоты — не вопреки возрасту, а вместе с ним.

Люди зрелого возраста — не просто «старшее поколение», а носители огромного жизненного опыта. И в семьях, и в профессии, и в культуре. Мы привыкли ценить молодость, но не всегда ценим зрелость.

Между тем, именно зрелые люди часто становятся теми, кто может поддержать, научить, вдохновить. Среди них — врачи, педагоги, журналисты, предприниматели, которые многое видели и умеют смотреть шире.

В кино появляются герои старшего возраста с интересной историей, а не просто «второстепенные родители».

В социальных сетях растет количество блогеров 50+, которые говорят про жизнь, не скрывая морщины и прожитые годы.

Потому что пока мы боимся стареть, мы боимся жить. Боимся делать что-то «не вовремя». Ставим себе искусственные сроки: «до 30 надо выйти замуж», «до 40 — состояться», «после 50 — отдыхать».

Но жизнь гораздо шире этих рамок. Можно в 25 устать от всего, а в 55 — начать жизнь заново.

Можно в 60 впервые поехать за границу. Можно быть красивым, активным, влюбленным — в любом возрасте.

Стареть — это не про «угасание», а про рост. Про свободу быть собой. Про принятие себя не за то, что ты выглядишь моложе, а за то, что ты прожил, понял, чувствуешь.

Наш возраст — это не наша слабость. Это наша история. И самое время перестать ее стесняться.

Все колонки автора
#возраст #50+ #новая жизнь

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Границы в голове

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]