Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Еще не так давно фраза «Мне уже за 40» звучала как стеснение.

А если женщина говорила «Мне 50», то почти всегда с добавлением: «Но я держусь, не выгляжу на свой возраст». Мы так привыкли, что возраст — это что-то, чего нужно стыдиться. Нужно прятать седину, не говорить свой год рождения, не писать в анкетах, сколько тебе лет. Как будто с каждым десятилетием человек теряет не только возможности, но и право быть собой. Но сейчас что-то меняется. И это изменение давно назрело.

В нашем обществе есть сильная установка: быть полезным, «на месте», «не мешать». И особенно это касается женщин. После 45–50 многие будто становятся «невидимыми».

Работа? «Сейчас берут только молодых».

Образование? «Куда тебе уже учиться».

Личная жизнь? «Ты уже состоялась — хватит».

Даже одежду советуют выбирать «поспокойнее», «по возрасту».

Но все больше людей — и мужчин, и женщин — отказываются жить по этим сценариям. Кто-то начинает карьеру с нуля в 45. Кто-то идет учиться на курсы в 50. Кто-то путешествует, выходит замуж, занимается спортом, участвует в конкурсах красоты — не вопреки возрасту, а вместе с ним.

Люди зрелого возраста — не просто «старшее поколение», а носители огромного жизненного опыта. И в семьях, и в профессии, и в культуре. Мы привыкли ценить молодость, но не всегда ценим зрелость.

Между тем, именно зрелые люди часто становятся теми, кто может поддержать, научить, вдохновить. Среди них — врачи, педагоги, журналисты, предприниматели, которые многое видели и умеют смотреть шире.

В кино появляются герои старшего возраста с интересной историей, а не просто «второстепенные родители».

В социальных сетях растет количество блогеров 50+, которые говорят про жизнь, не скрывая морщины и прожитые годы.

Потому что пока мы боимся стареть, мы боимся жить. Боимся делать что-то «не вовремя». Ставим себе искусственные сроки: «до 30 надо выйти замуж», «до 40 — состояться», «после 50 — отдыхать».

Но жизнь гораздо шире этих рамок. Можно в 25 устать от всего, а в 55 — начать жизнь заново.

Можно в 60 впервые поехать за границу. Можно быть красивым, активным, влюбленным — в любом возрасте.

Стареть — это не про «угасание», а про рост. Про свободу быть собой. Про принятие себя не за то, что ты выглядишь моложе, а за то, что ты прожил, понял, чувствуешь.

Наш возраст — это не наша слабость. Это наша история. И самое время перестать ее стесняться.