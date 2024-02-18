Старейший в Актобе бассейн пойдет под снос

Спорт
13

На его месте построят новый, отвечающий современным требованиям, передает Kazpravda.kz

Фото: Диапазон

Старое здание бассейна «Дельфин» в Актобе планируют снести и построить новый, современный бассейн, сообщает «Диапазон».

Как объяснили в областном управлении спорта, старое здание находится в аварийном состоянии.

«Актюбинцам не нужно переживать, никаких ресторанов или магазинов на месте бассейна строить не будут. На его месте так и будет бассейн, но его перестроят. Дело в том, что данному бассейну более 50 лет, он находится в аварийном состоянии. Крыша гнилая и не подлежит капитальному ремонту. В планах - снос и строительство нового современного бассейна, комфортного для детей», – объяснил глава областного управления спорта Евгений Гончаров.

На ближайшей сессии маслихата будет решаться вопрос о выделении средств на проектно-сметную документацию.

«Так же мы поступили со спорткомплексом «Динамо», на его месте строится современный спортивный комплекс», - добавил Гончаров.

#Актобе #бассейн

Популярное

Все
«Снимите пеньюар и оденьте кофту потеплее»: аким Караганды призвал жителей не включать обогреватели
Швёнтек прервала серию из трех поражений от Рыбакиной
Сын экс-акима Караганды подозревается в избиении престарелой матери
Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства
«Барыс» попытается взять реванш у «Амура»
Трассы закрыты из-за непогоды в 10 областях
Памятник коммунальной безответственности снесли в Экибастузе
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Ответственность перед предками и потомками
Время разъяснений о времени
Отечественные мясопереработчики вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Заставлять или убеждать?
Мир во всех измерениях
Трамп пообещал начать кампанию по высылке мигрантов из США
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстан глазами американца в начале XX века
Миллион за выносливость
Судьбу свою кляня…
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Вторая победа в сезоне
Назначен аким города Жанаозен
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
История в комиксах
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области

Читайте также

Бектенов вручил благодарственные письма президента победите…
Мбаппе выплатит«ПСЖ» €80 млн в случае ухода из клуба
«Поможем ему» – Сапиев о кандидатуре Головкина на пост през…
Спортивных юристов и врачей не хватает в отрасли

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]