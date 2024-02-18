Старейший в Актобе бассейн пойдет под снос

Старое здание бассейна «Дельфин» в Актобе планируют снести и построить новый, современный бассейн, сообщает «Диапазон».

Как объяснили в областном управлении спорта, старое здание находится в аварийном состоянии.

«Актюбинцам не нужно переживать, никаких ресторанов или магазинов на месте бассейна строить не будут. На его месте так и будет бассейн, но его перестроят. Дело в том, что данному бассейну более 50 лет, он находится в аварийном состоянии. Крыша гнилая и не подлежит капитальному ремонту. В планах - снос и строительство нового современного бассейна, комфортного для детей», – объяснил глава областного управления спорта Евгений Гончаров.