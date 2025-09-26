Старики

Колонка обозревателя
4
Асель Муканова

Как там говорила героиня фильма «Москва слезам не верит»: «После 40 жизнь только начинается»? Существует и аналогичная фраза из романа Мишеля Уэльбека – «После 50 жизнь только начинается». В общем, каждый трактует по-своему. А я задумалась: после какого десятка жизнь уже почти заканчивается?

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Есть у меня такая особенность – меня любят старики. Еще со студенчества была у меня любимая пожилая соседка – бойкая Баян Шокатаевна. Так мы с ней душа в душу жили! И уколы она мне поставит, и разносолами угостит. А однажды и вовсе спас­ла от бесцеремонного назойливого ухажера, подстерегавшего у дверей.

Была у меня в подружках и чудес­нейшая Любовь Ивановна. И хоть жили мы в разных городах, но виделись частенько. А какие задушевные разговоры вели!

– Друг хороший тебе нужен, – говорила она мне, незамужней. – Наслаждайся жизнью, она так быстро проходит!

Сама Любовь Ивановна больше шестидесяти лет прожила со своим супругом, ухаживала за ним до последней черты, а похоронив, жутко тосковала.

– Он же вам всю жизнь нервы мотал, – удивлялась я, – чего горюете?

– Какой никакой, а столько лет прожили, – объясняла старушка, вытирая скупую слезу. Плакать напоказ она не любила и долго не жаловалась:

– А и вправду, чего нюни распус­кать, давай-ка лучше чаю попьем!

Долго не хотела уезжать Любовь Ивановна из родного Кокшетау, но дети уговорили-таки переехать к ним в Россию. Сейчас не нарадуется! Но Казахстан, говорит, все равно всей душой люблю и очень скучаю. Сильная, душевная женщина баба Люба, многому я у нее научилась. А особенно жизнелюбию. Не унывать и не сдаваться, как бы сложно ни было, – таков ее девиз.

Старики – так обычно мы говорим о пожилых, не задумываясь. А может, ранят их эти слова. Причем кто-то подходит под это определение и в 60, и в 70, а кто-то и в 80 молод душой и бодр духом.

– Ты таблеток-то поменьше пей, травами лечись, – увещевает меня еще одна приятельница преклонного возраста. – Мне вон целую гору выписали, так я без них стараюсь обходиться, зарядку по утрам делаю да отвары пью.

Бабушке уже за 80, но живет она до сих пор одна. И полы моет сама, и в магазин с пятого этажа пешком спускается. Тяжеловато уже, признается, да дочки никак к себе не зовут. А сама попроситься не решается. У всех своя жизнь, говорит.

А у меня сердце разрывается. Тут в сорок с лишним хочется тепла и заботы, чтоб кто-то взял на себя все хлопоты, выслушал и поддержал в конце концов. И хоть вдвое старше меня эта бабушка, пытаюсь и я ей какие-то советы давать:

– Вы не стесняйтесь, поговорите с детьми. Иногда нужно просто попросить о помощи, гордыня ведь грех.

А бабушка не желает быть обузой, хочет, как и прежде, быть сама себе хозяйкой в собственном доме, возможно, даже не признавая, что силы-то уже не те. И чужому человеку ей легче выговориться, чем собственным дочерям.

У меня и у самой родители пожилые. И какими бы ни были наши отношения в течение жизни, сейчас я знаю лишь одно: они постарели и нуждаются в поддержке. Ведь все, дай бог, такими будем, а жизнь, как известно, бумеранг.

Первое октября – Международный день пожилых людей. Это лишний повод оглянуться вокруг, окружить заботой наших стариков, подарить им чуточку внимания. А еще задуматься, каково нам будет в престарелом возрасте и с какой он начнется цифры именно для нас.

Все колонки автора
#пожилые #старики #возраст #День пожилых

Популярное

Все
Борьба с наркоманией дает результаты
В Шымкенте строят канал Каусар
А я и здесь не промолчала
Судьба журналиста
Милосердие – это действие
Единый счет и smart-контроль тепла
Полны надежд и устремлений
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Торгай возродит дорога
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Бывший аким Алматы Досаев получил новую должность
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала таңы»
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию

Читайте также

А я и здесь не промолчала
Тайная читальня
Чистота так чистота!
Надо брать пример

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]