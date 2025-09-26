Есть у меня такая особенность – меня любят старики. Еще со студенчества была у меня любимая пожилая соседка – бойкая Баян Шокатаевна. Так мы с ней душа в душу жили! И уколы она мне поставит, и разносолами угостит. А однажды и вовсе спас­ла от бесцеремонного назойливого ухажера, подстерегавшего у дверей.

Была у меня в подружках и чудес­нейшая Любовь Ивановна. И хоть жили мы в разных городах, но виделись частенько. А какие задушевные разговоры вели!

– Друг хороший тебе нужен, – говорила она мне, незамужней. – Наслаждайся жизнью, она так быстро проходит!

Сама Любовь Ивановна больше шестидесяти лет прожила со своим супругом, ухаживала за ним до последней черты, а похоронив, жутко тосковала.

– Он же вам всю жизнь нервы мотал, – удивлялась я, – чего горюете?

– Какой никакой, а столько лет прожили, – объясняла старушка, вытирая скупую слезу. Плакать напоказ она не любила и долго не жаловалась:

– А и вправду, чего нюни распус­кать, давай-ка лучше чаю попьем!

Долго не хотела уезжать Любовь Ивановна из родного Кокшетау, но дети уговорили-таки переехать к ним в Россию. Сейчас не нарадуется! Но Казахстан, говорит, все равно всей душой люблю и очень скучаю. Сильная, душевная женщина баба Люба, многому я у нее научилась. А особенно жизнелюбию. Не унывать и не сдаваться, как бы сложно ни было, – таков ее девиз.

Старики – так обычно мы говорим о пожилых, не задумываясь. А может, ранят их эти слова. Причем кто-то подходит под это определение и в 60, и в 70, а кто-то и в 80 молод душой и бодр духом.

– Ты таблеток-то поменьше пей, травами лечись, – увещевает меня еще одна приятельница преклонного возраста. – Мне вон целую гору выписали, так я без них стараюсь обходиться, зарядку по утрам делаю да отвары пью.

Бабушке уже за 80, но живет она до сих пор одна. И полы моет сама, и в магазин с пятого этажа пешком спускается. Тяжеловато уже, признается, да дочки никак к себе не зовут. А сама попроситься не решается. У всех своя жизнь, говорит.

А у меня сердце разрывается. Тут в сорок с лишним хочется тепла и заботы, чтоб кто-то взял на себя все хлопоты, выслушал и поддержал в конце концов. И хоть вдвое старше меня эта бабушка, пытаюсь и я ей какие-то советы давать:

– Вы не стесняйтесь, поговорите с детьми. Иногда нужно просто попросить о помощи, гордыня ведь грех.

А бабушка не желает быть обузой, хочет, как и прежде, быть сама себе хозяйкой в собственном доме, возможно, даже не признавая, что силы-то уже не те. И чужому человеку ей легче выговориться, чем собственным дочерям.

У меня и у самой родители пожилые. И какими бы ни были наши отношения в течение жизни, сейчас я знаю лишь одно: они постарели и нуждаются в поддержке. Ведь все, дай бог, такими будем, а жизнь, как известно, бумеранг.

Первое октября – Международный день пожилых людей. Это лишний повод оглянуться вокруг, окружить заботой наших стариков, подарить им чуточку внимания. А еще задуматься, каково нам будет в престарелом возрасте и с какой он начнется цифры именно для нас.