Речь идет о Катон-Карагайском районе, который в 1997 году присоединили к Больше-Нарымскому, а также о Маркакольском, тогда же ставшим частью Курчумского. Согласно решению восточноказахстанских законодателей, отныне все возвращается на круги своя. Вновь образован в прежних границах район Маркаколь с административным центром в одноименном селе, его площадь – 12 тыс. кв. км. Площадь Курчумского района 11 тыс. кв. км, Катон-Карагайского – 8,6 тыс., района Улкен Нарын – 4,6 тыс. кв. км. В селах Маркаколь и Катон-Карагай уже приступили к поиску подходящих зданий для размещения органов исполнительной власти.

Напомним, в июне этого года Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе Национального курултая в Туркестане заявил о решении восстановить три приграничных района на востоке страны – Катон-Карагайский, Маркакольский и Маканчинский. «Этот вопрос очень важен и с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Нельзя затягивать с его решением», – подчеркнул Глава государства.

На сегодня все старые новые районы имеют примерно одинаковый уровень социально-экономического развития. В соответствии с Концепцией развития сельских территорий на 2023–2027 годы здесь предусмотрены проекты по развитию инфраструктуры и социальной сферы. По данным статистики, за последние 5 лет население Катон-Карагайского района уменьшилось на 5%, Маркакольского – на 21%.