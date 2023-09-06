Старые новые районы

Статьи
2
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Восточном Казахстане депутаты областного маслихата приняли решение о восстановлении двух районов в их исторических границах.

фото автора

Речь идет о Катон-Карагайском районе, который в 1997 году присоединили к Больше-Нарымскому, а также о Маркакольском, тогда же ставшим частью Курчумского. Согласно решению восточноказахстанских законодателей, отныне все возвращается на круги своя. Вновь образован в прежних границах район Маркаколь с административным центром в одноименном селе, его площадь – 12 тыс. кв. км. Площадь Курчумского района 11 тыс. кв. км, Катон-Карагайского – 8,6 тыс., района Улкен Нарын – 4,6 тыс. кв. км. В селах Маркаколь и Катон-Карагай уже приступили к поиску подходящих зданий для размещения органов исполнительной власти.

Напомним, в июне этого года Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе Национального курултая в Туркестане заявил о решении восстановить три приграничных района на востоке страны – Катон-Карагайский, Маркакольский и Маканчинский. «Этот вопрос очень важен и с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Нельзя затягивать с его решением», – подчеркнул Глава государства.

На сегодня все старые новые районы имеют примерно одинаковый уровень социально-экономического развития. В соответствии с Концепцией развития сельских территорий на 2023–2027 годы здесь предусмотрены проекты по развитию инфраструктуры и социальной сферы. По данным статистики, за последние 5 лет население Катон-Карагайского района уменьшилось на 5%, Маркакольского – на 21%.

#ВКО #история #районы #Катон-Карагай #Маркаколь

Популярное

Все
В Алматы за 50 тыс. тенге можно выяснить, какого человек рода
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
Нота протеста
«Гармошка» возвращается
Профессии для поколения NEET
Зарплата «мертвым душам»
Меч хана Кенесары
А попался на мошенничестве
Украсят академию девичьи улыбки
Награды – достойным!
Указ Президента Республики Казахстан
За здоровьем – на природу
Указ Президента Республики Казахстан
Грязная игра
Старые новые районы
Указ Президента Республики Казахстан
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
И на сотом году – победитель!
На юго-востоке Турции упал метеорит
«Ата заңым – айбыным!»
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта
Химические элементы обнаружил индийский луноход “Прагьян” на Луне
Корабли и самолеты эвакуируют ВМС США из Флориды из-за урагана
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
США и КНР готовят репатриацию панд в конце года
Закон об электросамокатах вступил в силу
Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

За здоровьем – на природу
Награды – достойным!
Украсят академию девичьи улыбки
Меч хана Кенесары

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]