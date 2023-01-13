Стереотипам вопреки

Валентина Ивановна ведет активный образ жизни. Рукодельничает в одном из этнокультурных центров во Дворце общественного согласия, посещает занятия, в том числе и казахского языка, еще и в «Серебряном университете» КУ им. Ш. Уалиханова. Словом, не дает себе засидеться дома, стараясь по максимуму получать новый опыт. С возрастом ее природная любознательность ничуть не остыла. Именно из-за своей любви ко всему неизведанному она пришла когда-то на курс казахского языка вопреки сложившемуся стереотипу, что учеба для пожилых невозможна в силу возраста.

А Валентина Ермакова частенько слышит в свой адрес один и тот же вопрос, отличающийся лишь интонациями: «Зачем вам в вашем возрасте нужен казахский язык»? Раньше она отвечала, как есть: чтобы помогать внуку. Но внук вырос, а бабушка по-прежнему посещает курсы казахского языка, поскольку процесс его постижения стал для нее настолько интересен, что она решила продолжить. На ее решение повлиял и такой случай: однажды, сидя в автобусе, она с радостным удивлением обнаружила, что ей понятна казахская речь, которую она слышала вокруг. Это был, по ее словам, сильный психологичекий толчок.

– Сравниваю процесс изучения языка с чтением захватывающей книги. Согласитесь, когда занимательный сюжет произведения поглощает вас, то вы, наслаждаясь процессом, переворачивая страницу за страницей, нетерпеливо ждете его окончания, предвкушая счастливую развязку. Нечто подобное ощущаю и я, ожидая, как станет мне до конца понятен казахский язык, как буду свободно на нем разговаривать, смеяться от души над шутками, понимая всю их непереводимую соль, – говорит Валентина Ивановна.

Пенсионерка добавляет, что учебный курс для нее – процесс осознанный и мотивированный: и мозг «держать» в тонусе помогает, и в ногу со временем идти, кроме того, это и активное общение с «однокурсниками», и дальнейшее совершенствование навыков владения компьютером.

Пожалуй, пришедшего сегодня на любой языковой курс пенсионера можно назвать человеком особенным, незаурядным. Валентина Ивановна в такие тонкости не вдается. Говорит о себе: придя в языковой центр, она будто новую жизнь обрела – и психологически, и ментально. Даже предложила своей мұғалім Малике из «Серебряного университета» взяться за тему диссертации о неоценимой пользе языковых курсов для людей старшего возраста. Преподаватель обещала подумать. К слову, КУ им. Ш. Уалиханова второй год реализует социальный проект «Серебряный университет», где люди старшего поколения могут пройти профессиональную переподготовку, приобретают новые навыки, изучают языки.

«Однокурсница» и подруга Валентины Ивановны – Галина Миненко тоже пенсионерка. Они вместе прилежно осваивают казахский язык, пытаются составлять диалоги на бытовые темы. Свое желание изучать язык в таком возрасте Галина Борисовна объясняет так:

– Во-первых, потому что живу в Казахстане. И как гражданин страны, обязана знать государственый язык. И все эти досужие разговоры, дескать, старшее поколение уже не способно выучить язык, опровергаю собственным примером. Обучение не требует никаких особых усилий от нас, ни средств, поскольку все бесплатно, но зато как полезен сам процесс, который все время заставляет продвигаться вперед, радоваться каждому, пусть даже маленькому успешному результату. Ходим на занятия и в «Серебряный университет» КУ им. Ш. Уалиханова, и в центр развития языков. Спасибо нашим преподавателям, которые без устали учат нас формировать навыки правильной речи, поправляют, объясняют доступно сложные порой для нас лингвистические вопросы, ведь на курс мы пришли с нулевым знанием языка. Трудности, разумеется, у нас были, ведь казахский язык непростой, но не сложнее русского, поэтому выучить его можно. Наш с Валентиной Ивановной пример – тому свидетельство. Благодаря нашим учителям и своему упорству азы языка мы освоили.

Галина Борисовна, бойкий и общительный по натуре человек, все время практикует языковые знания – делает ли покупки в магазинах, едет ли в автобусе, идет ли по улице, не боясь ошибок в произношении.

– Знаю, что казахи меня тепло и по-дружески поправят, – улыбается она.