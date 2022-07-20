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Стежок к стежку
Любовь Доброта

В Шымкенте десятки ремесленников представили свой товар на выставке-ярмарке «Мобильный Арбат II».

Туристский информационный центр Visit Shymkent организует такую площадку второй раз с начала года. В мае она проходила на Арбате, на этот раз выбрали площадку перед Ледовым дворцом. Конечно, посетителей и покупателей сразу поубавилось, но истинные ценители изделий ручной работы не упустили возможность посмотреть творчество шымкентских мастеров и сделать покупки.

Добрались сюда и гости города. Группа туристов из Ярославля практически сразу скупила чуть ли не половину тюбетеек, сделанных мастерицей Фаридой Камбаровой. Их пошивом она занимается уже лет пять, тюбетейки разнообразны по отделке, рисунку, цвету и даже форме. Молодые люди долго и весело примеряли их. Когда вся компания оказалась защищена от южного солнца, принялись выбирать подарки для друзей и близких.

– Отличный сувенир, а какая тщательная работа, – восхитилась девушка, назвавшая себя Викторией. – Лучший подарок просто не придумать! Тут и восточный колорит, и функ­циональность. Друзья будут в восторге.

Фарида-апай предложила туристам обратить внимание и на ювелирные украшения, выполненные с использованием натуральных камней.

– Я сама делаю бусы, браслеты, серьги, – нахваливала свой товар Фарида Камбарова. – Придумываю оригинальный дизайн, подбираю камни. Их я прошу привозить со всего мира, если кто из родственников и знакомых едет за границу. Есть и местные камни, все они обработанные, полудрагоценные. Похожих украшений точно нигде не встретите.

Ольга Максименко рисует и вышивает с детства. Даже на ярмарке у нее в руках пяльцы. Говорит, что не привыкла сидеть без дела. Покупатели же нередко, рассматривая ее вышивки, думают, что это все сделано машинкой, а не руками, – работа безупречная. Мастерица считает, что такие ярмарки дают возможность понаблюдать за работой ремесленников и даже самим попробовать что-то сделать.

– Ярмарок мало, на Арбат не дают нам выходить торговать, – говорит Ольга Максименко. – Недавно была в Ташкенте, где ремесленники могут ежедневно продавать свои работы, причем никакой аренды с них не взымают.

Вниманию посетителей ярмарки мастера прикладного искусства представили сувениры, войлочные изделия, экосумки, национальную одежду, украшения в национальном стиле. Состоялся мастер-класс по изготовлению глиняных горшков. Его провела Адель Темирханова, которая сама не так давно увлеклась гончарным искусством, быстро прониклась теплом и нежностью глины, позволяющий вложить в поделку все свои фантазии.

Организаторы «Мобильного Арбата II» пропагандируют традиционную казахскую культуру и искусство, а также помогают всем желающим прикоснуться к удивительному миру народного творчества.

– Я много лет увлекаюсь войлоком. Броши, сувениры, панно привлекают своей необычностью, хорошо раскупаются на подарки. Выставка способствует сохранению традиций народных ремесел, развитию декоративно-прикладного искусства, раскрытию туристического потенциала Шымкента, – считает заведующая отделом Музея изобразительного искусства Туркестанской области Рыс­куль Бекталиева.

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