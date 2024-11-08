Стихия разбушевалась не на шутку
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Ирина Гончарова, Екатерина Бескорсая, Жанат Сисекенова, Елена Ульянкина
С понедельника большую часть Казахстана охватил обширный циклон, что привело к неустойчивой погоде, осадкам в виде дождя с переходом в снег, местами с метелью, гололедом и порывистым ветром. Казгидромет выпустил штормовое предупреждение с 4 по 7 ноября и пообещал, что 10-го циклон покинет территорию республики. Но, увы, он успел натворить дел, и это помимо закрытых для движения трасс и переведенных на дистанционку школьников.