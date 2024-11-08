Стихия разбушевалась не на шутку

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Ирина Гончарова, Екатерина Бескорсая, Жанат Сисекенова, Елена Ульянкина

С понедельника большую часть Казахстана охватил обширный циклон, что привело к неустойчивой погоде, осадкам в виде дождя с переходом в снег, местами с метелью, гололедом и порывистым ветром. Казгидромет выпустил штормовое предупреждение с 4 по 7 нояб­ря и пообещал, что 10-го циклон покинет территорию республики. Но, увы, он успел натворить дел, и это помимо закрытых для движения трасс и переведенных на дистанционку школьников.

В Мангистауской облас­ти стихия бушевала три дня. Шквальный порывистый ветер начался внезапно в обед вторника. Буквально за считаные минуты спокойная ясная погода превратилась в трейлер к фильму-катастрофе: начался ливень, небо затянули темные тучи.

Порывы ветра перевернули автобусную остановку. Сильно пострадала 52-летняя женщина, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер. У другого пассажира, стоявшего на остановке, сломан палец. С новостроек Актау летели огрызки фанеры, на несколько машин упали сухостои, а в поселке Курык Дом культуры и вовсе остался без крыши.

К сожалению, в Павлодаре, где порывы ветра достигали 28 метров в секунду, не обошлось без жертв. Во время урагана погибла женщина, на которую во дворе дома по улице Естая упало дерево. Как сообщили в пресс-службе станции скорой помощи, вызов поступил в четверг, в 9.37 утра, и через шесть минут медики уже были на месте. Пострадавшую 1957 года рождения госпитализировали, но позже она скончалась из-за травм, несовместимых с жизнью.

Шквальный ветер привел и к перебоям с электричеством. Из-за этого произошла краткосрочная остановка насосов на станции второго подъема горводоканала. Подача питьевой воды была снижена по всему Павлодару на несколько часов, а вот по промышленному водоснабжению давление было стабильным. В целом по области оперативные службы зафиксировали 28 случаев отключения электроэнергии, с 15 зданий была сорвана кровля.

В связи с ухудшением погоды в департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области создали оперативный штаб. Лишь за сутки состоялись 23 выезда, в том числе три поис­ково-спасательных и девять аварийно-спасательных. Были задействованы 184 сотрудника и 34 единицы техники. В результате спасены шесть человек, из них двое – дети. В безопасное место доставлены 42 человека.

К примеру, двое жителей села Абай Хромтауского района, нес­мотря на начавшийся буран, рискнули проверить скот и заблудились в степи. Как только об этом стало известно, спасатели выехали на поиски и эвакуировали застрявший в сугробе легковой автомобиль с людьми. На обратном пути подобрали еще двоих в застрявшем в снегу авто.

Шквальный ветер принес уйму неприятностей и жителям Карагандинского региона. В ночь с 6 на 7 ноября ураган повалил деревья, перевернул остановочные павильоны и сорвал кровли домов. От напора стихии пострадали крыши девяти зданий в Караганде, Темиртау, Сарани, а также Абайском, Нуринском и Бухаржырауском районах. Сотрудники департамента по ЧС зафиксировали все случаи, в одном из домов закрепили сор­ванную кровлю, кое-где убрали свисающие куски шифера и проф­листы, которые могли упасть.

Шквальный ветер оборвал линии электропередачи, из-за чего жители некоторых районов Караганды и Сарани остались без света. Ремонтные бригады устраняли аварии всю ночь. Однако вчера еще оставались обесточенными многоэтажки и отключенными светофоры. Штормовое предупреждение в Карагандинской области дейст­вовало еще в течение суток.

#Казахстан #погода #стихия #циклон

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