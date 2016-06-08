Стин КРИСТЕНСЕН: ЭКСПО-2017 в Астане пройдет на самом высоком уровне

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Ануар КАЛМЫКОВ

Четыре года назад страны – участницы МБВ поддержали заявку Казахстана на проведение масштабного мероприятия, и сегодня очевидно, что наша страна оправдала такое доверие. Президент Международного бюро выставок Стин Кристенсен отмечает хорошие темпы строительства объек­тов, актуальность темы и уверен в успехе выставки в Астане.

– Господин Кристенсен, как человек с богатым опытом в организации выставок и президент МБВ, как вы можете оценить ход подготовки к ЭКСПО-2017?

– До открытия «Астана ЭКСПО-2017» остался год. Не учитывая сам период проведения выставки, сейчас самое загруженное время для организаторов, ведь необходимо подготовить всю инфраструктуру, содержательное наполнение и операционную составляющую ЭКСПО к открытию.

Согласно докладам секретариа­та МБВ, строительство «Астана ЭКСПО» идет быстрыми темпами. Проделана огромная работа по привлечению на выставку стран-участниц. Значительное количество стран уже подтвердили участие и начали тесно сотрудничать с казахстанской стороной для дальнейших подготовительных работ. Организаторы параллельно работают над ключевыми аспектами подготовки ЭКСПО, например контентом, операционной частью, коммерциализацией, коммуникацией и так далее. Сейчас для всех занятых в выставке сторон период интенсивной работы и тесной координации в целях обеспечения готовности и успеха «ЭКСПО-2017».

– Вы приезжали в Казахстан в качестве главы экспертной комиссии МБВ во время кампании лоббирования. Какие преимущества Казахстана, по вашему мнению, убедили членов МБВ проголосовать за Астану в качестве принимающего города ЭКСПО-2017?

– Казахстан является привлекательной страной с большим потенциалом, и проект «Астана ЭКСПО», как было сказано во время продвижения кандидатуры, имеет очень актуальную тему – «Энергия будущего».

Экспертная миссия, которая приехала в Казахстан, оценила целесо­образность проекта «Астана ЭКСПО-2017» и его соответствие правилам и процедурам Международного бюро выставок. Проект был признан целесообразным и утверж­ден Генеральной ассамб­леей МБВ.

Следующим шагом было голосование государств – членов МБВ для определения принимающей стороны ЭКСПО. Каждая страна голосует за проект выставки, учитывая различные факторы, например содержание самого проекта ЭКСПО, предлагаемую тему, двусторонние отношения с принимающей страной, потенциал будущего сотрудничества и так далее. Факторы, которые определяют, за какой проект выставки голосует государство-член, уникальны для каждого участника.

– Мы все понимаем, что сейчас экономическая ситуация в мире довольно непростая. Что вы можете порекомендовать для привлечения большего количества участников на выставку в такой сложной экономической среде?

– Как я отмечал, «Астана ЭКСПО» уже привлекла большое количество участников, и я уверен, что ожидаемый результат по участию будет в скором времени достигнут.

Думаю, что Казахстану следует продолжать привлекать страны на ЭКСПО посредством работы комиссара выставки и Министерства иностранных дел, используя эту возможность для установления дипломатических отношений с определенными государствами или развития существующего сотрудничества с другими. Привлекательность и потенциал Казахстана и Астаны, а также сильная тематика и проект выставки являются бесценными элементами в убеждении стран участвовать в ЭКСПО.

– Когда вы планируете вновь посетить Казахстан?

– Я планирую в следующем году приехать в Казахстан, в Астану для участия в церемонии открытия ЭКСПО-2017. Уверен, что выставка пройдет на самом высоком уровне.

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