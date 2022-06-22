Сто лет достоинства

С вековым юбилеем поздравил Президент страны Касым-Жомарт Токаев фронтовика, историка, писателя-краеведа Северо-Казахстанской области Сергея Преснякова.

Сергей Михайлович Пресняков сражался в боях под Москвой. После войны работал в партийных органах, возглавлял ветеранскую организацию. Большую часть жизни посвятил изучению истории родного края. Преподавал студентам краеведение. Написал интереснейшие книги.

Родился Сергей Пресняков в 1922 году. Трудовую деятельность начал на железнодорожной станции «Петропавловск». В 19 лет ушел на фронт, доблестно сражался под Москвой, на Западном и Северо-Западном фронтах.

– Конечно, все это помнится крепко, – рассказывает он. – Направили меня в 1941 году в Свердловск на курсы экономистов-железнодорожников. Вот там меня и настигла война. Знал, что доучиться не дадут. Так и случилось. Ребята-комсомолята показали объявление о наборе во Фрунзенское пехотное училище, спросили, согласен ли я поехать туда учиться? Конечно! Программа обучения в училище была рассчитана на два года, но в связи с началом войны эту программу резко сократили. Курс рядового бойца я прошел за один месяц.

Сергей Пресняков писал с вок­зала домой:

«Мы едем на фронт. Ребята спят на полу. Умаялись. А я смотрю на этих лейтенантов и почему-то думаю, что мы с тобой непременно увидимся. Я знаю, что у меня хватит сил на все. Ничего не пишу, а просто каждый день мой сам пишет книгу, очень горькую и очень мужественную».

– Мы очень серьезно готовились к войне, – вспоминает Сергей Михайлович. – У меня было три значка военной подготовки. Я был даже инструктором противохимической защиты. А еще Ворошиловским стрелком. Наша курсантская бригада была придана Панфиловской дивизии. Начало войны оказалось тяжелым. Плохо организовано питание. Воевать приходилось впроголодь, хотя солдатская служба требовала много энергии. Очень плохо организовано было и медицинское обслуживание. Я это почувствовал, когда сам был ранен и фактически оказался без помощи.

Из письма с фронта:

«Здравствуйте, мои родные. Бой шел всю ночь и продолжался до пяти утра. В первом бою было немного страшновато. Особенно неприятно, когда летят и рвутся мины. Еще неприятно, когда в снег падают пули вокруг тебя. Но это ничего. Нужно привыкать ко всему».

Сергей Пресняков был ранен во время наступления возле Старой Руссы. Гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись.

– Невозможно было голову оторвать от земли, – рассказывает наш герой. – Над головой висела плотная пулевая решетка. Одной очередью враг всадил две пули, одна из них прошла в пяти сантиметрах от моего сердца.

«Многие говорили, что война постепенно выветривает из души солдата человеческую нежность, – писал он. – Оказывается, что подобное утверждение – сущая ерунда. Наоборот, мои чувства окрепли, углубились, превратились в нечто святое, неотъемлемое от внутреннего мира моей души. Я верю в наше будущее. Оно у нас светлое, молодое и прекрасное…»

Этот оптимизм сопровождает ветерана и поныне. В любви к жизни, возможно, кроется главный секрет его долголетия.

– Меня радует, что я живу, постоянно ощущая себя счастливым, – признается ветеран. – Я чувствовал это даже на фронте, где опасность поджидала на каждом шагу. Везде и всегда я думал о хорошей жизни. Иначе мы не победили бы. А мы были вдохновлены будущим своей страны, счастьем своего народа!

Удачной и плодотворной оказалась творческая работа Сергея Преснякова. Он собрал, систематизировал, а затем изложил интереснейший материал о борьбе казахов Северного Приишимья против джунгар, о деятельности хана Абылая, об участии казахских родов Северного Казахстана в национально-освободительном движении под руководством Кенесары Касымова, героизме земляков в годы Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны и Великой Отечественной войны.