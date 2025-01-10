Стоматологи оказали услуги на более чем 50 млрд тенге

Это статистика за 3 квартал 2024 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более чем на 56,3 млрд тенге оказали услуги стоматологи страны в III квартале 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

«Свыше 5,3 млрд тенге было выполнено за счет средств бюджета, 47,9 млрд – за счет средств, полученных от населения и более 3 млрд – за счет средств предприятий», - говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольший объем услуг были оказаны в городах Астана и Алматы – по 14 млрд тенге.

В тройку лидеров также вошла Атырауская область (3,5 млрд тенге) и ВКО (2,3 млрд тенге). Меньше всего услуг оказано в области Ұлытау – 107 518 тыс. тенге.

На 1 января 2025 года в сфере «Стоматологическая деятельность» зарегистрировано 2 947 юридических лиц и филиалов, а также 2 921 индивидуальный предприниматель.