​Стой, кто едет!

Ради профилактики

– Назовите ваш ИИН! – обращается инспектор патрульной полиции в маске, перчатках и сигнальном жилете к водителю фуры с алматинскими госномерами. Получив ответ, вводит 12-значный код в свой планшет. Гаджет дает доступ к базе данных лиц и автотранспорта, разрешенных для проезда через границу карантинной зоны.

Следом к грузовику подходит санитарный врач в белом противочумном костюме с тепловизором. Через несколько секунд результат готов: температура тела у водителя нормальная. Машину пропускают. Надо отметить, что в Караганде транспорт не обрабатывают дезинфицирующим раствором, как это делают, нап­ример, в Актюбинской области.

Следующими на очереди нес­колько легковушек. Один из автомобилей разворачивают: у водителя нет разрешения на выезд из карантинной зоны.

Так со 2 апреля работает блокпост «Сокур», что находится на выезде из Караганды в алматинском направлении. Именно сюда 3 апреля приехали сотрудники антикоррупционной службы, члены партии «Nur Otan» и специальной мониторинговой группы. Они проводили рейд по блокпос­там Карагандинского региона.

– В пяти городах региона введен карантин, по периметру установлено 7 блокпостов, – высказался первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области Асхат Оразхан. – Наша задача – не допустить нарушение закона при проведении процедуры въезда и выезда через эти блокпосты. Рейды – профилактическая мера, их мы намерены проводить на постоянной основе, вплоть до снятия карантина.

Как подчеркнул Асхат Оразхан, о фактах коррупции на блокпос­тах можно сообщать в единый call-центр по телефону 1424. Он работает круглосуточно. От карагандинцев пока жалоб и заявлений не поступало.

Помогите фермеру!

Пока участники рейда наблюдали за тем, как пропускают автотранспорт, с просьбой о помощи к ним обратился фермер Ербол Сакенов. У него в руках были пакеты с продуктами. Мужчина рассказал, что не может попасть в свое крестьянское хозяйство, потому что его не пропускают через блокпост.

– Понимаете, мое хозяйство находится в черте города, всего в 500 метрах от поста, – объяснял фермер. – Я живу в Караганде и каждый день езжу в свое крес­тьянское хозяйство. Там у меня две семьи работают. Я им каждый день продукты отвожу, а оттуда молоко забираю и мясо. Вчера меня через пост пропустили, а сегодня уже нет. Говорят, справка нужна.

На это представитель акимата заявил, что пропуск надо было оформить еще до 28 марта. Но мужчина стал еще эмоциональнее доказывать свою точку зрения.

– Понимаете, я городской фермер! Я думал, меня будут пропус­кать! – горячился глава крес­тьянского хозяйства. – Я не виноват, что блокпост стоит непра­вильно. Он должен находиться за чертой города, а не перед ней!

– Вам нужно на вахтовый метод переходить, – посоветовал руководитель аппарата районного акима Муса Баснукаев, дежуривший на блокпосту. – Это карантинная зона. Здесь нельзя каждый день туда-сюда ездить!

Уже готовый к отказу фермер рассказал, что утром 3 апреля подал заявку на пропуск, но его ИИН по неизвестной причине не внесли в базу данных. Возможно, произошла техническая ошибка. Мужчине все-таки пошли навст­речу – пропустили.

Как оказалось, затруднения у проезжающих через блокпост – не редкость. Бывает, например, что их ИИН не выходит в базе данных, потому что при его вводе поставили лишний пробел или запятую. Машины разворачивают еще и потому, что работодатель подал слишком длинный список своих сотрудников.

– Происходит так: городской отдел предпринимательства просит список из 4–5 человек, а работодатель подает из 30–40, – поясняет Муса Баснукаев. – Мы не можем его принять. Нельзя, чтобы так много людей каждый день въезжало в карантинную зону и выезжало из нее.

В таких спорных ситуациях и возникают коррупционные рис­ки. Например, водитель, чтобы сократить время ожидания, может дать взятку дежурному блокпоста. Или другой вариант – инспектор попросит вознаграждение за пропуск без проверки.

Оставайтесь дома

Другой блокпост, который посетили сотрудники антикоррупционной службы и члены партии «Nur Otan», находится на выезде из города, в павлодарском направлении. Он заметен издалека: его украшает огромная арка со светящейся надписью «Қарағанды». А под ней стоит большой желтый плакат с надписью «Водитель, внимание! Выезд из города зап­рещен!» Справа расположилась санитарная машина на базе

КамАЗа, слева – брезентовая палатка военных.

Внимание участников рейда привлекла очередь из автомобилей и грузовиков.

– Это из-за колонны грузовиков, которые привезли в город уголь, а теперь возвращаются на карьер, – объяснил причину затора аким Октябрьского района Караганды Мейрам Кожухов, дежуривший на блокпосту. – Сейчас нормальная ситуация. Наплыв транспорта идет утром и вечером.

Серьезных проблем у тех, кто дежурит на блокпосту, не возникает. Правда, через него то и дело пытаются прорваться дачники. Ведь начался огородный сезон, а земля для посадки еще не подготовлена.

– Мы каждый раз приносим им свои извинения, но, сами понимаете, пропустить не можем, – сказал аким Мейрам Кожухов. – Оставайтесь дома!