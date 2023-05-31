Стояла на крыше 16-этажки: девочку-подростка нашли мертвой в Петропавловске
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15-летняя жительница города Петропавловска предположительно покончила с собой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Трагедия произошла днем 31 мая. О том, что на крыше одного из 16-этажных жилых домов по улице Жамбыла в Петропавловске стоит девочка, полиции сообщили в 15:15.
Стражи порядка тут же выехали по адресу, однако обнаружили тело девочки без признаков жизни. Ее личность установлена.
По предварительной версии, 15-летняя горожанка спрыгнула с крыши дома.
Факт зарегистрирован по уголовной статье «Доведение до самоубийства». Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.