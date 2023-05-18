Страны ЕАЭС будут обмениваться кредитными историями граждан

Международное сотрудничество, Сенат, Экономика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Предполагается, что обмен кредитными историями расширит доступ к банковским услугам для добросовестных заёмщиков. Иными словами, им легче будет получить кредит в банке любой страны ЕАЭС.

Фото: Kazpravda.kz

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как напомнил сенатор Сергей Карплюк, сегодня любой резидент ЕАЭС, хоть физическое, хоть юридическое лицо, может взять кредит в банке второго уровня любой страны ЕАЭС.

«На 1 марта этого года около двух тысяч физических лиц и 42 юридических лица других стран ЕАЭС имеют кредиты в наших банках на 119,5 млрд тенге. Это данные Нацбанка. Но вопрос обмена кредитными историями внутри стран ЕАЭС не был урегулирован. Обсуждаемое соглашение устраняет этот пробел», - сказал депутат.

Он также перечислил причины принятия закона. Предполагается, что обмен кредитными историями расширит доступ к банковским услугам для добросовестных заёмщиков. Иными словами, им легче будет получить кредит в банке любой страны ЕАЭС.

«Во-вторых, это защитит сами банки. Банк сможет убедиться в надёжности заемщика и, тем самым, снизит свои риски. Соглашение содержит порядок обмена и перечень передаваемой информации. Сюда входит: запрос о предоставлении кредитного отчета, сам кредитный отчёт, согласие субъекта кредитной истории, а также документы, касающиеся ее оспаривания. При этом все участники будут обязаны обеспечивать защиту получаемой информации», - аргументировал сенатор.

Кроме того, национальные регуляторы финансового рынка, наряду с основными своими обязанностями, будут формировать список банков и иных кредитных организаций, уполномоченных на получение информации.

При этом непосредственно передачей информации между странами будет заниматься ограниченный список уполномоченных организаций. В Казахстане такими признаны два кредитных бюро: это АО «Государственное кредитное бюро» и ТОО «Первое кредитное бюро».

«В качестве канала передачи информации рассматривается Интегрированная система ЕАЭС. Это межгосударственный инструмент для обмена данными и электронными документами», - заключил сенатор Карплюк.

#Сенат #соглашение #кредит #ЕАЭС #кредитная история #обмен

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