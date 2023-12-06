Страны СНГ больше не будут обеспечивать секретность изобретений времен СССР

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Как отмечается в заключении к документу, Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений подписано главами правительств СНГ 4 июня 1999 года в городе Минске и ратифицировано законом Республики Казахстан 7 мая 2001 года.

Соглашение разработано для обеспечения режима секретности в отношении имеющихся в государствах-участниках СНГ сведений о секретных изобретениях, установления правовой охраны и порядка рассекречивания секретных изобретений, созданных в бывшем СССР.

За время действия соглашения не было подано ни одного ходатайства о выдаче охранных документов на секретные изобретения, созданные в бывшем СССР, как и случаев по их рассекречиванию.