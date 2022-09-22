Стратегическое решение

Внесение в Конституцию защищенной от изменений нормы о семилетнем президентском мандате без права переизбрания является дальновидным и правильным шагом.

Положение об однократном президентстве впервые вводится не только в регионе Центральной Азии, но и на всем постсоветском пространстве. Я считаю эту меру очень правильной, так как мы знаем, что возможность переизбрания президентов может вести к возникновению автократий, а сроки нахождения глав государств у власти доходят до 20 или 30 лет. Именно поэтому от такой ситуации необходимо уходить на юридическом, конс­титуционном уровне.

Как совершенно правильно отмечается, семь лет – достаточный срок для того, чтобы Президент реализовал любую экономичес­кую или политичес­кую программу, с которой он пришел к власти. Учитывая, что в президентской гонке участвуют не случайные, а подготовленные люди, Главе государства будет достаточно 1–2 лет, для того чтобы адаптироваться в своей новой должнос­ти по управлению страной и экономикой, изучить ситуацию и выработать соответствующую стратегию развития.

Кроме того, очень правильным стратегическим решением является защита нормы о президентском мандате от изменения в будущем. Такие нормы не должны меняться ни какими-то указами, ни конституционными законами.

Что касается самого решения о проведении досрочных выборов, то этот шаг позволит Президенту Касым-Жомарту Токаеву более уверенно смотреть в будущее.

Инициированные реформы очень важны, они демонстрируют, что Президент Касым-Жомарт Токаев действительно настроен на изменения в политическом управлении государством.

Однако юридические и политические преобразования необходимо подкреплять реальными изменениями, направленными на повышение благосостояния граждан, на усиление малого и среднего бизнеса, особенно в сельском хозяйстве, а также серьезными корректировками денежно-кредитной политики. Только тогда мы увидим движение вперед.