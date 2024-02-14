Стратегия планирования

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Маулен Кожа

В Сенате Парламента под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Клуба молодых экспертов.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Первая встреча в этом году была посвящена вопросам стратегического планирования ­Казахстана с учетом глобальных тенденций. Участие в заседании также принял председатель Агентства РК по стратегическому планированию и развитию Жандос Шаймарданов.

Открывая работу заседания клуба, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в своем Послании и на расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые задачи по стратегическому планированию. По словам спикера Сената, сегодня в стране актуальными являются задачи по пересмотру вопросов социального развития, бюджетно-налоговой политики, запуску нового инвестиционного цикла, проведению либерализации экономики и ускоренной модернизации инфраструктуры.

– Президент поставил перед Правительством амбициозную задачу по удвоению объема экономики к 2029 году. Достижение этой цели невозможно без проведения комплексной работы прак­тически по всем направлениям экономики. Это поэтапный уход от государственного вмешательства в экономику, это и формирование нового законодательства по государственным закупкам, и новые подходы в ГЧП, и приватизация. Большая задача стоит по привлечению инвестиций в экономику страны, – сказал ­Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также акцентировал внимание на важности поддержания благоприятного инвестиционного климата в стране. Особый упор в работе будет сделан на усилении связи между инвес­торами, центром и регионами.

Еще одно направление – ус­ко­ренная модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального и транспорт­но-логистического комплексов. Кроме того, остановился Мау­лен Ашимбаев и на аспектах агропромышленного комплекса, включая рациональное использование водных ресурсов.

Отдельное внимание на встрече эксперты уделили развитию человеческого капитала, а также точечной и адресной социальной поддержке. Для этого, как подчеркнул председатель Сената, необходимо реформирование социальной сферы с акцентом на повышение качества и доступности услуг образования, здравоохранения.

В ходе встречи молодые экс­перты обсудили наиболее актуальные аспекты стратеги­ческого развития в Казахстане. Участники клуба затронули темы диверсификации экономики с учетом мировых трендов, достижения конкретных индикаторов повышения уровня жизни, проведение межотрас­левых реформ, а также ряд вопросов в рамках устойчивого развития.

Председатель Агентства по стратегическому планированию и развитию Жандос Шаймарданов в свою очередь поблагодарил участников встречи за экспертную оценку и активное взаимодействие. Он отметил, что поступившие предложения будут учтены, и выразил готовность к совместной работе.

#заседание #Сенат Парламента #Клуб молодых экспертов

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