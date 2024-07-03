«Строителем мостов», посланником мира назвал Казахстан генсек ООН

ШОС
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Акорде состоялись переговоры президента Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В начале встречи глава государства выразил признательность генеральному секретарю ООН за то, что он принял приглашение посетить Астану для участия в саммите ШОС.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Антониу Гутерриша является прекрасной возможностью для укрепления сотрудничества Казахстана с ООН.

«Ваш визит в Астану и участие в саммите ШОС являются ярким символом тесного взаимодействия между Казахстаном и ООН. Это отражает нашу вовлеченность в деятельность ООН. Казахстан и я лично, как глава государства, всецело поддерживаем деятельность ООН в нынешних непростых условиях», – добавил президент.

В свою очередь Антониу Гутерриш заявил, что рассматривает свой визит как проявление солидарности и поддержки, которую ООН оказывает Казахстану и его председательству в ШОС.

«Казахстан служит ярким примером последовательной борьбы за мир. Ваша страна всегда была «строителем мостов», посланником мира, посредником в деле объединения, в том числе в очень сложных обстоятельствах. Астана является центром многих миротворческих инициатив, среди которых Астанинский процесс по Сирии. Астана всегда была платформой для мира, Казахстан обладает огромным моральным авторитетом. Вы являетесь лидерами в области ядерного разоружения, и во многих других сферах продемонстрировали свою приверженность миру», – сказал генеральный секретарь ООН.

Антониу Гутерриш высоко оценил председательство Астаны в Шанхайской организации сотрудничества. Он выразил твердую поддержку осуществляемым в Казахстане масштабным политическим и экономическим реформам, а также подчеркнул важную роль нашей страны в деле обеспечения глобальной безопасности и мира.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам укрепления региональной кооперации между государствами Центральной Азии. Генеральный секретарь ООН дал высокую оценку процессам экономической интеграции в регионе и отметил его огромный потенциал в деле решения глобальных вопросов.

Кроме того, были обсуждены приоритетные направления многопланового сотрудничества между Казахстаном и ООН, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

 

 

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