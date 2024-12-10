Строительство будет за счет возвращенных активов

Возврат активов
5
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Новое общежитие появится у воспитанников Сайрамской вспомогательной школы-интерната-колледжа.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В нем обучаются 363 подростка с особыми потребностями, при этом общежитие рассчитано на 120 мест. Руководству учреждения пришлось часть кабинетов в учебном корпусе переоборудовать под спальни. Но даже это не помогло устранить дефицит мест для проживания. В итоге 67 воспитанников вынуждены обучаться на дому. Между тем ежегодно количество обучающихся увеличивается. Общежитие построено почти полвека назад и не только не вмещает всех учащихся, но и не отвечает современным требованиям.

Уже в следующем году у Сайрамской вспомогательной школы-интерната-колледжа появится новое общежитие. Его площадь будет составлять 8 200 кв. м. Заказчиком объекта выступает управление строительства. Построят общежитие за счет возвращенных незаконно выведенных активов. Проект предусмат­ривает наличие комфортных комнат для проживания, адаптированных под нужды детей с особыми потребностями. Также обустроят удобные санитарные узлы, зоны для подготовки к занятиям и уголки отдыха. Предполагается строительство отдельно стоящего медицинского блока. Возведение социального проекта обойдется в 2,6 млрд тенге. Земельный участок под объект уже выделен.

#Шымкент #строительство #общежитие #школа-интернат

Популярное

Все
Основа справедливого общества
Главная цель – заинтересовать ученика
В столице почтили память гвардейцев-панфиловцев
Выбор
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Предки Чингисхана из рода мугул
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Производство шоколада может прекратиться
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Пример мужества, стойкости и долга
Где купить соғым в Астане
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Коммунальная перезагрузка
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Запасы 800 тысяч тонн редкоземельных металлов обнаружили в Казахстане
80 лет Казахской национальной консерватории им. Курмангазы
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты

Читайте также

«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятст…
Возврат активов: Для школы-интерната-колледжа в Шымкенте по…
На возвращенные государству 2 млрд тенге построят школу в А…
За 3 года государству возвращено активов втрое больше, чем …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]