Строительство будет за счет возвращенных активов

В нем обучаются 363 подростка с особыми потребностями, при этом общежитие рассчитано на 120 мест. Руководству учреждения пришлось часть кабинетов в учебном корпусе переоборудовать под спальни. Но даже это не помогло устранить дефицит мест для проживания. В итоге 67 воспитанников вынуждены обучаться на дому. Между тем ежегодно количество обучающихся увеличивается. Общежитие построено почти полвека назад и не только не вмещает всех учащихся, но и не отвечает современным требованиям.

Уже в следующем году у Сайрамской вспомогательной школы-интерната-колледжа появится новое общежитие. Его площадь будет составлять 8 200 кв. м. Заказчиком объекта выступает управление строительства. Построят общежитие за счет возвращенных незаконно выведенных активов. Проект предусмат­ривает наличие комфортных комнат для проживания, адаптированных под нужды детей с особыми потребностями. Также обустроят удобные санитарные узлы, зоны для подготовки к занятиям и уголки отдыха. Предполагается строительство отдельно стоящего медицинского блока. Возведение социального проекта обойдется в 2,6 млрд тенге. Земельный участок под объект уже выделен.