В Минтранспорта скорректировали сроки сдачи первого в стране автомобильного тоннеля

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Речь идет об автомобильном тоннеле через перевал Шакпак баба на юге страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство транспорта

Фото: Министерство транспорта

По данным ведомства, на сегодняшний день на автомобильном тоннеле через перевал Шакпак баба завершены бетонные и асфальтобетонные работы, установлено освещение. Ведется работа по монтажу видеонаблюдения и прокладке газовых труб, также по установке вентиляционного и пожарного оборудования.

«Планируем, что до конца этого года завершится строительство первого в стране автомобильного тоннеля через перевал Шакпак баба. Кроме того, нацелены завершить строительство самого большого моста в Казахстане через Бухтарминское водохранилище. Общая длина двухполосного автомобильного моста через Бухтарминское водохранилище у села Куйган в Восточно-Казахстанской области составит 1316 метров», – поделился Марат Карабаев.

Таким образом, на данный момент выполнено 81% работ по возведению опор моста. В частности, из 21 опоры построено 17, на оставшихся четырех опорах работы продолжаются. На данный момент полностью завершено строительство временного технологического моста, который обеспечивает необходимые площадки для выполнения работ.

На подъездной дороге завершены работы по устройству земельного полотна и укладке дорожной одежды из песчано-гравийной смеси. Все необходимые материалы для дальнейших строительно-монтажных работ заготовлены.

Напомним, что ранее в Минтранспорта сообщали, что строительство тоннеля завершится этим летом. 

#строительство #ВКО #мост #министерство транспорта #автомобильный тоннель

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