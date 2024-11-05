Строительство заводов оживит экономику области Абай

Спикер представил стратегические планы и программы, направленные на развитие инфраструктуры, социальных учреждений, а также на поддержку экономического роста региона.

Аким подчеркнул, что благодаря реализуемым программам регион демонстрирует положительные экономические показатели: краткосрочный экономический индикатор составил 105,3%. Наибольший рост зафиксирован в строительстве, промышленности, внутренней торговле и сельском хозяйстве.

В государственный бюджет по состоянию на 1 октября 2024 года поступило 294,9 млрд тенге налогов и других обязательных платежей. В том числе в республиканский бюджет – 197,1 млрд, в местный бюджет – 97,8 млрд тенге с темпом роста 126,5%.

Объем бюджета области на текущий год составляет 480,8 млрд тенге (2023 год – 427,9 млрд), в том числе собст­венные доходы – 135,5 млрд тенге (2023 год – 112,1 млрд).

Во исполнение поручения Главы государства постановлением Правительства утвержден Комплексный план социально-экономического развития области на 2023–2027 годы, который состоит из 102 мероприятий с объемом инвестиций 1,9 трлн тенге. В текущем году начата реализация 74 мероприятий на 286,1 млрд тенге, из которых завершено семь.

– Большое внимание уделяется модернизации инфраструктуры. Ведутся работы по строительству, реконструкции и ремонту 37,9 километра тепловых сетей. Завершены работы на 27,5 километра сетей и 17 теп­ловых источников. Это снизит изношенность системы с 64,2 до 59,7%. Завершается технико-экономическое обоснование строительства ТЭЦ-3, – проинформировал Нурлан Уранхаев.

В области осуществляются 53 проекта, направленных на улучшение водоснабжения, что позволит увеличить уровень централизованного водоснабжения до 96,6%. Ведется строительство 39 многоквартирных и индивидуальных жилых домов общей площадью 237,1 тысячи кв. метров.

В регионе сформирован пул инвестиционных проектов до 2028 года. В него включены 23 проекта на 2 трлн тенге с созданием семи тысяч рабочих мест. Из них на сегодня завершены шесть инвестпроектов на 7,5 млрд тенге, создано 225 рабочих мест. До конца года планируется ввести в строй еще два объекта на 1,6 млрд тенге.

Один из крупных инвестиционных проектов – строительство горно-обогатительного комбината на месторождении меди Айдарлы. Инвестор – ТОО «Aidarly Project», проект­ная мощность – 50 млн тонн руды в год.

В июне текущего года в Правительстве подписано соглашение о строительстве крупного медеплавильного завода ТОО «Kaz Minerals Smelting» проект­ной мощностью 300 тыс. тонн меди в год. Подрядчиком определено ТОО «NFS Kazakhstan». Предприятие разместится вблизи поселка Актогай. По итогам его строительства будет создан кластер, объединяющий один из крупнейших в мире медных рудников и современное медеплавильное производство.

– Предприятие обеспечит внутренние потребности рынка в переработке медесодержащего сырья и катодной меди. Кроме того, на новом заводе планируют выпускать рафинированное золото, серебро и серную кислоту. Ввод в эксплуатацию объекта планируется до конца 2028 года, – пояснил глава области Абай.

В сфере агропромышленного комплекса реализовано 17 инвестиционных проектов на 7,3 млрд тенге.

Отвечая на вопросы журналистов, Нурлан Уранхаев рассказал о том, как в регионе развивается туризм и какие меры принимаются для спасения памятников культуры, а также о газификации, строительстве новых школ и больниц, благо­устройстве городов и поселков.