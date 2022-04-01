В Алматы, в подвале частного дома в микрорайоне Калкаман, функционировал цех по производству синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как выяснилось, дом был сдан в аренду молодому человеку в октябре прошлого года за ежемесячную оплату в размере 300 тысяч тенге.

"В ходе санкционированного обыска были изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика, использованная злоумышленниками при производстве синтетического психотропного вещества "мефедрон". Ответственный за выпуск наркотиков – 23-летний гражданин О. Молодой человек, с неоконченным медицинским образованием, наладил производство наркотиков. В общей сложности в нарколаборатории изъято несколько килограмм высушенных веществ разных цветов: белые, черные, зеленые, коричневые. Один пакет коричневого "зелья" весит около 160 граммов, белого – 500. Это готовая продукция и ее должны были расфасовать по дозам. Все, что было найдено в подвале: в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, направлено на судебно-химическую экспертизу. Начато досудебное расследование", – рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.

Оперативным путем полицейские установили причастность к этому наркобизнесу еще пятерых молодых людей, двое из которых – девушки 23 и 19 лет. Они – приезжие из Туркестанской и Алматинской областей. В их задачи входила закладка готовых наркотиков. Подозреваемые взяты под стражу.

"Со слов организатора преступного ремесла, действовал он по указанию куратора в Telegram. Компоненты для лаборатории приобретал через закладки на территории Талгарского района Алматинской области. За неделю он изготавливал около 2-3 кг синтетического наркотика, оплату еженедельно получал в биткоинах в размере 280 тысяч тенге. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются синтетическим наркотическим веществом "a-PVP" общим весом свыше 4 кг, "мефедрон" – 312 грамм и 15 литров "тулуола" (прекурсор). Цена за сырье составляет 150 миллионов тенге", – резюмировал Берик Абильбеков.