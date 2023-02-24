"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО

Общество
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Житель города Усть-Каменогорска отправился в колонию за систематические нарушения и уклонения от принудительного труда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области.

Фото: Kazpravda.kz

Осужденному за кражу назначили 1,5 года ограничения свободы и принудительный труд по 100 часов ежегодно.

Однако, как отметили в ДУИС, подучетный неоднократно нарушал порядок и условия отбывания наказания: не находился ночью дома, игнорировал регистрации для профилактической беседы.

Мужчину трудоустроили разнорабочим на предприятие по уборке улиц и очистке снега. Но устькаменогорец отработал 3 дня и больше не появлялся.

«В службу пробации Левобережного района из центра территориального управления сообщили, что подучетный, отработав 12 часов, больше не выходил на работу, хотя по приговору суда он должен был отработать 100 принудительных часов.

Мужчина пояснил, что работать в общественных местах не хочет, стесняется, если его с лопатой увидят знакомые, и лучше он отсидит, чем будет работать», – рассказала инспектор СП Левобережного района Жупар Жанарбекова.

Служба пробации выслушала аргументы мужчины и подала представление в суд о замене ему ограничения свободы на лишение. Теперь горожанин проведет свой остаток срока в колонии.

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