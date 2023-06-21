Суд Астаны заявил о взломе сайта
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Пресс-служба столичного суда опубликовала срочное сообщение о взломе сайта, передает Kazpravda.kz.
"В связи со взломом сайта суда Астаны минут 10 назад на сайте была опубликована информация по делу Гульмиры Сатыбалды. Данная информация является недостоверной. За достоверной информацией просим обращаться в пресс-службу суда Астаны", - говорится в информации.
Напомним, 4 мая суд Астаны вынес приговор Гульмире Сатыбалды. Бышую супругу предпринимателя Кайрата Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.