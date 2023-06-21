Суд Астаны заявил о взломе сайта

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"В связи со взломом сайта суда Астаны минут 10 назад на сайте была опубликована информация по делу Гульмиры Сатыбалды. Данная информация является недостоверной. За достоверной информацией просим обращаться в пресс-службу суда Астаны", - говорится в информации.

Напомним, 4 мая суд Астаны вынес приговор Гульмире Сатыбалды. Бышую супругу предпринимателя Кайрата Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.