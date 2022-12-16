Суд грядет присяжных

Предваряя обсуждение повестки заседания, спикер Сената Мау­лен Ашимбаев отметил особое значение наступающего Дня Независимости для нашей страны.

– День Независимости – один из важнейших праздников страны. Этот день стал символом нашей свободы и суверенитета. Все достижения Казахстана – это результат обретения независимости. Благодаря независимости мы строим демократическое, правовое и социальное государство. Сейчас весь мир переживает непростое время. Поэтому дальнейшее развитие страны и укрепление независимости являются нашей главной задачей, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Поправки по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, представил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашит Жукенов. Он отметил, что закон разработан во исполнение Послания Президента.

На данный момент присяжные могут рассматривать 14 составов уголовных правонарушений. С 1 января 2023 года вводятся в действие положения об отнесении к рассмотрению судом с участием присяжных заседателей 35 составов уголовных правонарушений.

– То есть все дела об особо тяжких преступлениях, – пояснил представитель Верховного суда.

Кроме того, с 1 января 2024 года поправками расширяется количество составов преступлений не только по особо тяжким, но и по другим категориям преступ­лений, подсудных присяжным. Таких дел будет 43. Введение их в действие предусматривается с 1 января 2024 года.

– Суд присяжных в Казахстане существует уже 15 лет. Сегодня суды присяжных выносят оправдательные приговоры до 10% от рассмотренных дел. В общих судах эта цифра составляет 1,5–2%. По делам, подсудных суду присяжных, качество досудебного расследования стало лучше, в судебном разбирательстве стороны более активны. Предлагается расширить подсудность дел с участием присяжных заседателей и с 1 января 2024 года передать им еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений, – сказал Абдрашит Жукенов.

По его словам, эти составы предусматривают: принуждение к изъятию тканей и органов человека, пытки, рейдерство; ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работников, повлекшее смерть двух и более лиц; незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшую тяжкие последствия; незаконную охоту, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц; нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.

По словам представителя Верховного суда, принятие поправок позволит усовершенствовать деятельность судов, повысить уровень доверия к судам, активизировать участие гражданского общества в процедуре отправления правосудия, повысить правовую культуру и правовое сознание общества, уровень удовлетворенности от результатов отправления правосудия.

Сенаторы отметили, что развитие института присяжных заседателей имеет большое значение для совершенствования деятельности судов и качества отправления правосудия по уголовным делам. Как показывает мировая практика, участие присяжных заседателей как форма участия представителей гражданского общества при отправлении правосудия играет положительную роль в реализации следующих принципов уголовного судопроизводства: состязательности и равноправия сторон, презумпции невиновности и других. Заложенная в законопроекте норма о том, что суд с участием присяжных заседателей рассматривает относящиеся к его подсудности дела по ходатайству обвиняемого, – яркое свидетельство этому.

Однако депутат Ляззат Рысбекова поинтересовалась: готова ли судебная система страны к работе, связанной с отбором и привлечением граждан к участию в уголовном процессе, в том числе с оплатой их труда в качестве присяжных заседателей, и какова позиция Верховного суда к возможности участия присяжных не только в уголовном, но и гражданском судопроизводстве?

Как сказал Абдрашит Жукенов, время подготовиться к нововведениям у судебной системы было. Во всех регионах подготовлены залы судебных заседаний, так как на суде присяжных правосудие отправляют один судья и десять присяжных; подготовлены штаты, проведено обучение всех работников судов.

– Судьи, которые будут рассмат­ривать дела в судах присяжных, прошли семинарское обучение как в регионах, так и в Академии правосудия при Верховном суде. В целом мы готовы, – сказал Абдрашит Жукенов.

Что касается рассмотрения гражданских дел, такой вопрос сегодня не стоит, сказал представитель Верховного суда.

– В принципе, мы и не готовы к тому, чтобы распространить суд присяжных на гражданские дела. Это касается и нашей подготовки, поскольку нужно будет большое количество судей, большие материальные затраты, – аргументировал он.

Комментируя принятие закона, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что эти новеллы принимаются по поручению Президента страны и обозначены им в Послании народу Казахстана.

– Принятый закон предусмат­ривает дальнейшее развитие суда присяжных заседателей и расширение категорий дел, рассматриваемых в суде с их участием. Это важный шаг на пути к формированию справедливой правозащитной системы, отвечающей запросам общества. Полагаем, что суд присяжных станет дополнительной гарантией защиты прав и свобод граждан и окажет положительное влияние на развитие отечественной правозащитной системы, – отметил Маулен Ашимбаев.

Также в ходе заседания сенаторы рассмотрели и приняли законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбеки­стан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турк­менистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Принятые законы позволяют усилить взаимодействие между компетентными органами стран и обмениваться опытом.

– Соглашения направлены на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера через взаимодействие с соседними странами. Принятые нормы составляют правовую основу для реализации совместных мероприятий в этом направлении. Мы надеемся, что принятые законы будут способствовать развитию сотрудничества в этой сфере с соседними странами, – акцентировал внимание Маулен Ашимбаев.

Ратифицировали депутаты в ходе заседания также и «Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций». Этот закон направлен на создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций и защиты прав инвесторов двух стран.