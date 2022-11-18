Суд над Каримом Масимовым начался в Астане

В городе Астане начался судебный процесс в отношении экс-председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Информацию о начале судебного процесса подтвердили в пресс-службе Астанинского городского суда.

Дело рассматривается под грифом «совершенно секретно».

Напомним, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, его заместители начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин были взяты под стражу 8 января 2022 года.

Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Казахстана 6 января 2022 года.

9 января президент РК уволил двух заместителей главы Комитета нацбезопасности Марата Осипова и Даулета Ергожина, а 17 января был освобожден от должности первый зампредседателя КНБ Самат Абиш.

Комитет нацбезопасности завершил расследование в отношении бывшего руководства ведомства в августе 2022 года.

7 ноября дело Карима Масимова поступило в суд Астаны.

Обвиняемые Масимов и Садыкулов преданы суду по статьям о государственной измене (часть 1 статьи 175 УК), насильственном захвате власти (часть 3 статьи 179 УК), превышении власти и должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (пункт 3 части 4 статьи 362 УК).

Ергожин – за насильственный захват власти (часть 3 статьи 179 УК), превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (пункт 3 части 4 статьи 362 УК).

Осипов, Д.М. Акипов (бывший заместитель начальника департамента КНБ) и Н.К. Бекмурат (бывший начальник управления КНБ) – по различным частям статьи 362 УК.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов ранее отмечал, что Масимову может грозить наказание до 17 лет лишения свободы.