В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Жамбылской области рассмотрели уголовное дело в отношении школьника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов региона

Судом установлено, что ученик 9-го класса, находясь в здании школы г.Тараз, в ходе конфликта со своим сверстником, применил к нему физическое насилие.

В результате тупой травмы шеи потерпевший скончался на месте происшествия. Вина подсудимого доказана. Прокурор просил назначить подсудимому 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Подсудимый вину признал частично.

Потерпевшая сторона просила взыскать моральный вред.

Приговором суда ему назначили лишение свободы сроком на 6 лет 8 месяцев. Также суд взыскал с законных представителей подсудимого Р. моральный вред в размере 10 млн тенге в пользу потерпевшей стороны.

Приговор не вступил в законную силу.