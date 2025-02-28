Видео с избиением школьника в Семее: Комитет по охране прав детей сделал заявление

Образование,Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

СМИ и общественность призвали воздержаться от публикации материалов, способных навредить психологическому состоянию ребенка

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Комитете по охране прав детей отметили, что в последние дни в СМИ и соцсетях распространяется видео, на котором подростки в Семее избивают и издеваются над несовершеннолетним, сообщает Kazpravda.kz

«Призываем прекратить дальнейшее распространение видео, так как это лишь усугубляет ситуацию и наносит ребенку дополнительный моральный вред. Особую обеспокоенность вызывает то, что некоторые блогеры публикуют фотографии пострадавшего. Подобные действия лишь усиливают травму ребенка», – говорится в обращении комитета.

Там же добавили, что Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК с первых дней держит ситуацию под строгим контролем.

«Виновные привлечены к ответственности. На месте работает Региональный уполномоченный по правам ребенка. Права всех несовершеннолетних гарантированы и защищены на государственном уровне. Напомним, что согласно пункту 5 статьи 14 Закона РК «О масс-медиа» запрещено распространять персональные и биометрические данные пострадавших детей, включая их фотографии и любую информацию, позволяющую установить личность. Призываем СМИ и общественность воздержаться от публикации материалов, способных навредить психологическому состоянию ребенка», – говорится в официальном сообщении. 

Права детей должны быть приоритетом, а информационные ресурсы – способствовать защите, а не усугублять ситуацию, добавили в комитете.

#Семей #школьник #комитет #видео #заявление #избиение

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