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Судьба быть великим
Михаил Тё, Жамбылская область

О прославленном воине и талантливом правителе рассказывает спектакль областного казахского драматического театра
им. Аскара Токпанова «Абылай».

Премьера исторической пос­тановки, режиссером которой выступил Фархадбек Канафин, состоялась около года назад. С тех пор она очень полюбилась местной публике. В основу спектакля легла пьеса известного таразского писателя-драматурга Елена Алимжана «Абылай ханның серті».

Сюжет произведения погружает в эпоху становления ­Казахского ханства. Зрители могут увидеть, как жили и какие складывались отношения между людьми того времени, с какими трудностями они сталкивались, почему возникла необходимость объединения, и как происходил этот процесс.

Действие драмы разворачивается в 1742 году, когда после битвы с джунгарами из-за предательства приближенных Абылай попадает в плен. Вражеский предводитель Калдан-Серен (Малик Акурпеков) начинает сомневаться в благородном происхождении узника и устраивает для него три испытания, чтобы получить подтверждение своим догадкам.

Своими храбрыми и благородными поступками пленник сумел доказать, что является тем, за кого себя выдает, – человеком, которого знает вся Великая степь.

До того как Абылай-хан попал в плен, джунгарский военачальник убил родителей Абылай-хана, а тот в свою очередь в одной из битв сразил насмерть сына Калдан-Серена. Это стало зерном конфликта между лидерами, который разразился после того, как джунгарский предводитель убедился, кто перед ним.

Но, не успев разгореться, пламя вражды было потушено предложением Абылай-хана заключить мирное соглашение. Калдан-Серен соглашается и для скреп­ления союза отдает в жены казахскому правителю свою дочь Топыш-ханым (Асем Кондыбаева).

Затем действие переносится в мирную эпоху, когда Абылай вместе с супругой правят в степи. Но не все так гладко, как хотелось бы. Вокруг заговоры и предательства.

– Режиссер взял за основу сон Абылая, который известен по истории. В нем он видел льва, из которого выходит целый ряд разных животных. Содержание сна ему растолковали так: в образе льва выступает сам Абылай, а остальные под масками других животных – его потомки. И каждое последующее поколение, к сожалению, слабее предыдущего. И по замыслу пьесы, все события происходили, как будто во сне, – рассказала актриса областного казахского драмтеатра Анар Сагимбекова.

В конце часовой постановки герой все же преодолевает трудности, стоявшие перед ним. Но он не знает, чем все в итоге заканчивается. Абылай пробуждается ото сна и задает сам себе и в то же время зрителям вопрос: «Смог ли я это сделать?»

Основной задачей произведения было на фоне исторических событий показать Абылай-хана как личность. В пьесе он предстает не только как грамотный политический деятель, но и смелый, амбициозный, дальновидный военный лидер, бесстрашный воин с твердым характером.

– Абылай-хан был первым, кто стал налаживать дипломатические связи с соседними народами, в том числе с русскими и китайцами, выступал за мир и всеми силами старался сохранить его, дав клятву, что возвысит свой народ, приведет его к спокойной жизни и процветанию. На пути к этой заветной цели он преодолел немало трудностей, – отметила Анар Сагимбекова.

Помимо внешних преград, Абылай постоянно сталкивался с теми, кто выступал против его убеждений, и среди своих соплеменников. Одни поддерживали его в начинаниях, другие не понимали и мешали, поэтому он перенес очень много боли и страданий. Спектакль показывает и эту сторону жизни исторической личности, его внутреннюю борьбу.

Абылай-хан переживает, думая, как объяснить тем, кто находится рядом с ним и в то же время становится препятствием на пути к достижению великой цели, что все то, что он делает, необходимо. Правитель порой даже жертвует своими близкими. Ведь конечная цель превыше всего.

Нестабильная обстановка в степи, внутренние междоусобицы и распри с соседями не давали развиваться народу. Мысль о том, что только единство народа сможет противостоять врагам, не давала ему покоя. Его мысли и переживания отражены в монологах, которыми автор пьесы мастерски раскрывает характер главного героя.

В постановке также участвуют такие персонажи, как Амирсана (Медеу Ердалиев), Куралай (Сымбат Нурсеитова) и другие.

Спектакль поставлен в нетрадиционном формате. В нем не увидите привычного ханского трона, не услышите звона мечей и ударов щитов, в нем нет обычных национальных кос­тюмов объемного силуэта. Все преподнесено в современной интерпретации. Акцент сделан на актерскую игру.

Даже одежда персонажей, разработанная дизайнером Айгерим Амангельды, стилизована. К примеру, костюм Абылай-хана приталенный и строгий, чем хотелось дополнительно подчеркнуть характер главного героя, его самоорганизованность, дисциплинированность и собранность. А для того чтобы зритель не устал от монотонности и размеренности драмы, режиссер изменил скорость происходящих событий. Из-за отсутствия в сюжете ярких взрывных моментов принято решение сделать акцент на динамику и пластику.

Коллектив театра может по праву гордиться произведением, ведь ему удалось показать мрачную атмосферу средневековья, перенести зрителей во времена, когда за каждое слово приходилось отвечать, когда все решала в первую очередь сила, а победу в кровавой войне мог одержать не только наиболее талантливый, опытный и дальновидный полководец, но и умелый дипломат.

– Для популяризации исторических личностей необходимо играть такие роли. Нами проделана огромная работа. И лучшей наградой за нее служат апло­дисменты довольных и благодарных зрителей, – отметил актер Кенен Акурпеков, исполнивший главную роль.

По словам Фархадбека Канафина, прежде чем поставить пьесу, режиссер много советовался с автором, который провел немало исторических исследований. Про Абылая писали многие, но Елен Алимжан исходил из своего видения, он показал не только жестокость того времени, но и доброту людей, любовь близких, мудрость правителей.

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