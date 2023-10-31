Судьба языка – судьба страны

О своем видении развития казахского языка как основы народного единства в интервью «КП» рассказал президент Международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы.

– Пожалуйста, немного об истории вашей организации. С чем связано ее возникновение?

– Международное общество «Қазақ тілі» образовано в 1989 году. Тогда, на переломе исторических эпох, появилась необходимость создания общест­венной организации, которая будет заниматься развитием казахского языка. Чтобы наше общество стало консолидирующей силой, ему был прис­воен статус международного, что позволило начать плодо­творную работу с казахской диаспорой за рубежом.

На сегодняшний день «Қазақ тілі» является одной из крупнейших общественных организаций страны, которая объе­диняет 135 представительств по всему миру, включая первичные организации на больших предприятиях. Мы стремимся поддержать тех, кто желает учить государственный язык, а также создать такие условия, чтобы говорящие на нем имели больше возможностей для самореализации – и в личной жизни, и в профессиональной деятельности.

В нашей стране нет никого, кто был бы равнодушен к теме языка, и это создает широкое поле для деятельности. Государственный язык должен быть элементом сплочения, платформой, которая объединяет наше общество, и ни в коем случае нельзя делать его предметом раздора даже на бытовом уровне.

– Учитывая, что общество является международным, закономерно возникает вопрос: как проходит работа его представительств за рубежом? Проявляют ли иностранцы интерес к изучению казахского языка?

– Деятельность нашего общест­ва за рубежом осуществляется по двум направлениям. Первое – работа с казахской диаспорой, поддержка наших соотечественников, которые проживают на территории других стран и которые хотели бы приобщиться к культуре своей исторической родины, родному языку. Для этого созданы представительства в России, Узбекистане, Монголии и Турции.

Второе направление – работа с организациями дальнего зарубежья. Она обусловлена тем, что роль Казахстана в мировом сообществе с каждым годом все возрастает, и зарубежные страны желают устанавливать с нами культурные, экономичес­кие и технологические связи как с лидером Центрально-Азиатского региона.

Отсюда – большое количество иностранцев, проявляющих интерес к казахскому языку. Возможность изучать его уже предоставил ряд университетов Испании и США. Свой вклад в популяризацию казахского языка и казахской культуры вносит действующий в Вашинг­тоне Институт Абая. Изучать казахский язык будут ученики школы, которую сейчас планируют создать представители диаспоры в Сингапуре. Также активно обсуждается вопрос о создании языкового центра в Дубае. Конечно, напрямую содержать подобные организации мы не можем, это работа местных сообществ, но оказывать им методическую поддержку, обеспечивать литературой – наша прямая обязанность.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу сделать казахский языком науки и техники. Какие меры планируется предпринять в этом направлении?

– Казахский язык должен полноценно реализовывать свой потенциал в научно-техничес­кой сфере, бизнесе, информационных технологиях, то есть в тех областях, которые сейчас, скажем так, формируют основные тренды и без присутствия языка в которых просто невозможно говорить о его развитии. За последние пять лет мы реализовали масштабные проекты, связанные с изданием лучших зарубежных учебников на казахском языке. Сейчас по этим учебникам осуществляется преподавание гуманитарных наук.

В то же время преподаватели, занимающиеся подготовкой будущих технических работников, неоднократно поднимали вопрос об издании схожих учебников по фундаментальным наукам. Проект по их изданию – одна из наших главных инициатив. Кроме того, сегодня необходимо широкое использование достижений IT-индустрии, чтобы поддерживать сообщество пользователей казахского языка. Нам нужно больше технических решений, позволяющих использовать язык в различных сферах деятельности.

Совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности мы готовим программу по поддержке казахских стартапов, то есть инициатив молодых предпринимателей, направленных на создание сервисов и систем, поддерживающих использование государственного языка. Также ведется работа по формированию общественного интереса к вопросам науки и техники путем издания научно-просветительской литературы и создания документальных фильмов на казахском языке. Все это – элементы комплекс­ного плана, который позволит выполнить поставленную Главой государства задачу.

– Известно, что любой язык изменяется в процессе использования, и поэтому методика его преподавания должна соответствовать уровню развития. Планируются ли сейчас какие-либо изменения в методике преподавания государственного языка?

– Вы правы, любой язык – это живая субстанция, и вместе с развитием языка изменяется методика его преподавания. В последние годы мы можем наблюдать, как преподавание казахского языка отходит от классических подходов – через грамматику – к коммуникативным методам. Однако это не всегда дает положительный результат. Учителя в школах все чаще говорят о том, что стоит снова вернуться к написанию диктантов, сочинений и изложений, формированию читательской грамотности и письменной культуры. Без этого формировать языковые компетенции достаточно сложно.

Вместе с сообществом методис­тов мы стремимся объе­динить все лучшее, что было свойственно классическому подходу в преподавании, с современными разработками. Для этого ведется мониторинг опыта преподавания других языков, в частности английского. Сегодня очень остро стоит вопрос формирования читательской грамотности, которая является одним из важнейших компонентов оценки качества образования в целом. 64 процента учащихся наших школ показывают неудов­летворительные результаты по читательской грамотности. Они знают буквы, они могут составлять слова, но понять содержание текста не могут. В этой области предстоит скрупулезная, вдумчивая работа.

– Важным фактором развития языка является переводческая деятельность. Переведенные произведения не только знакомят читателя с богатствами мировой культуры, но и способствуют лучшему овладению родным языком. Какие книги вскоре увидят свет на государственном языке?

– В 2017 году было образовано Национальное бюро переводов, которое к сегодняшнему дню поспособствовало изданию 150 наименований книг общим тиражом около миллиона экземпляров. Это учебники по гуманитарным наукам, деловые издания, книги по личностному развитию. Для развития языка переводческое дело необходимо как воздух, потому что мы не можем ограничивать пользователей языка только работами отечественных авторов.

Любой язык развивается через переводы, через взаимообогащение. Сейчас мы работаем над переводами лучших произведений мировой детской, научно-популярной и деловой литературы. Конечно, переводить все подряд мы не можем, поэтому думаем над составлением некое­го списка предлагаемых к переводу произведений, отбирать которые будут уже сами пользователи. Нужно отметить, что в нашей стране есть ряд очень активных издательств, выпус­кающих мировые бестселлеры на казахском языке. Например, издательство «Мазмұндама», специализирующееся на переводах научно-познавательной, художественной, деловой литературы.

– Как Вы оцениваете прак­тику перевода лучших иностранных телеканалов на казахский язык? Планируется ли ее продолжение в рамках поставленной Президентом задачи повысить долю казахоязычного контента до 70%?

– Этот вопрос напрямую связан с предыдущим, ведь нам, кроме переводов литературных произведений, нужно локализовывать медиаконтент. Например, анимации, заняться переводами которой также поручил Президент. Производство собственной анимации – дело дорогое, энерго- и времязатратное, поэтому можно пойти по пути перевода шедевров мировой мультипликации. Ведь мультфильмы имеют огромное значение для формирования у детей базовых языковых компетенций. Сейчас мы работаем над составлением подборки таких произведений, которые в скором будущем станут доступны на казахском языке, а также над расширением кинопроката.

Кроме того, необходим контент и для тех, кто только собирается учить язык. Если же говорить о телеканалах, практика их перевода, разумеется, будет продолжаться. Такой подход поз­воляет нам накладывать новую звуковую дорожку на транслируе­мое изображение, а не забирать частоту иностранного канала, чтобы запустить свой собственный. На сегодняшний день таким образом были переведены Nickelodeon и TiJi. В будущем же мы планируем переозвучить National Geographic, Disney и Discovery. Такие познавательные и полезные с точки зрения контента каналы должны звучать на государственном языке. Вместе с тем зрителям все также будут доступны их версии на английском и русском языках.

– Какое значение для развития государственного языка имели осуществленное вами внедрение его в систему Google и разработка казахского раздела «Википедии»?

– Эти проекты оказали положительное влияние на всю экосистему языка. Наполнение казахского раздела «Википедии» велось, прежде всего, благодаря самим пользователям. По данным сайта, казахская «Википедия» занимает 48-е место по количеству статей. На мой взгляд, это значимый результат, если учитывать, что таких разделов сейчас около 280.

Ежемесячно наши статьи получают примерно 14–15 миллионов просмотров, и этот показатель радует больше всего. Казахская «Википедия» стала основным ресурсом, благодаря которому наши граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы. Без ее функционирования невозможно было бы внедрить казахский язык в систему Google.

Представители компании сказали нам, что для стабильной работы переводчика нужно большое количество зеркально переведенных статей из «Википедии». Когда перевод стал возможен в формате «текст на текст», мы взялись за работу над форматом «голос на голос», для чего озвучили практически весь словарь казахского языка. Но сделанного все-таки недостаточно. Контента на государст­венном языке должно быть намного больше, для чего мы и призываем всех неравнодушных пользователей активно заниматься его созданием.

– Какими перспективами, на Ваш взгляд, обладает государственный язык?

– Для меня вопросы языка и государственности неразрывны. Поэтому перспективы языка – это в первую очередь перспективы страны. Если мы не станем заниматься развитием языка, если не станем прилагать силы к тому, чтобы он становился консолидирующей силой, нам будет очень сложно идти вперед как единому обществу и государству.

Очень важно сейчас сформировать эмпатическую среду, чтобы говорящие и не говорящие на казахском языке граждане могли понимать друг друга хотя бы на уровне своих чувств и переживаний. Тех, кто стремится изучать язык, нужно всячески поддерживать, а не критиковать и смеяться, как это, к сожалению, еще бывает. И тем более нельзя запугивать таких людей, нельзя навязывать им что-то в грубой форме.

Мы за то, чтобы казахский язык входил в жизнь наших соотечественников через заинтересованность. Для этого нам и нужно увеличение качественного контента. Помочь всем, кто не отделяет свою судьбу от судьбы страны, от судьбы государственного языка, – наша прямая задача.

– Что бы Вы могли посоветовать тем, кто решил всерьез взяться за изучение казахского языка?

– Обратитесь к языку – и он войдет в вашу жизнь. Все наши города, все улицы и рекламы, объявления, вывески магазинов – это единый интерактивный курс, который поможет овладеть словарным минимумом в 200–300 слов. Используйте их – и это снимет любое напряжение.

Начните с малого – и идите вперед. 500–600 слов помогут вам поддерживать разговор, 1 500–2 000 слов позволят читать газеты. Казахский язык не является сложным для изучения. Нужно лишь искренне захотеть учить его, чтобы сформировать правильный психологический настрой, без которого никакой наукой овладеть не получится.