«Сухой закон» в мокрый сезон

Вот этот меморандум, этот орлиный клекот о водном перемирии: «В связи с ростом населения города и интенсивной застройкой столицы наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды. «Астана Су Арнасы» вынуждена принять меры по регулированию давления воды: с 04.30 до 09.30 часов давление воды будет на повышенном режиме; с 09.30 до 12.00 – на пониженном давлении; с 12.00 до 14.00 – на повышенном давлении; с 14.00 до 18.00 – на пониженном давлении; с 18.00 до 00.00 – на повышенном давлении; с 00.00 до 04.30 – на пониженном давлении».

Очень благородно и, прямо скажем, милосердно. Возглавляй компанию Мария Антуанетта, она бы высказалась без церемоний: «Не хватает воды? Пусть пьют «Пепси-Колу».

Толерантные астанинцы, конечно же, отнеслись к призыву водной компании с пониманием. А что им еще остается? Но пульсирующая по графику вода в кранах вызывает у них все же некоторое недоумение и вопросы.

1. Является ли этот водный коллапс результатом оскорбительного неверия водной компании в способность столичных жителей к активному воспроизводству населения?

2. Неужели водная компания не верит в привлекательность столицы для жителей республики, а также гостей из ближнего и дальнего зарубежья? А?

3. Верит ли компания в профессионализм столичных строителей, в их способность в принципе возводить жилые дома и объекты социального назначения?

4. Возможно ли, что сотрудники уважаемой компании отличаются отсутствием воображения и не в силах предсказать даже ближайшее будущее? (В компании пояснили, что при планировании развития систем водоснабжения и водоотведения в 2013 году предполагалось, что чис­ленность населения столицы дос­тигнет 1 200 000 человек только к 2025 году. Но сейчас население столицы уже превысило планируемую чис­ленность и фактически составляет 1 289 000 человек). Конечно, никто не требует от них ясновидения и пророчеств бабы Ванги, но промахнуться в прогнозах на годы… Даже Акела мог промахнуться. Но не настолько же!

Что делать столичным жителям? Как пережить «сухой закон»?

Паникер и человек радикальных взглядов призвал бы астанинцев к немедленному рытью шахтных колодцев во дворах высоток, организации и обустройству мест водопоев на набережных Ишима, как того и требует водное перемирие.

Но интеллигентные, здравомыс­лящие люди, каковых, без сомнения, большинство среди столичных жителей, понимают, что это испытание послано им во благо. Ничего с нами не случится, если походим некоторое время недоумытыми. Зато потренируемся экономить самый ценный ресурс – воду. Без нефти худо-бедно проживем, а без чистой воды всему живому – глобальный кирдык. Воду, сограждане, в любом случае надо экономить. И не только в Астане. Повсеместно. А главное, не загрязнять ее промышленными и прочими отходами своей беспечной жизнедеятельности.

Бокал хрустальной воды тянь-шаньских ледников за здоровье и благополучие астанинцев!