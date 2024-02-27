Суперкубок – у «Тобола»

Всего лишь несколько дней назад действующий чемпион страны – шымкентский «Ордабасы» и обладатель Кубка Казахстана-2023 – костанайский «Тобол» встречались в финале нового казахстанского турнира Winter Cup (Зимний кубок). Тогда удача благоволила команде с юга нашей страны, получившей за эту победу 60 млн тенге призовых, а северянам, занявшим второе место, тогда досталось 40 млн. И вот новое противостояние.

Финал Суперкубка Казахстана впервые прошел за пределами нашей республики, и в большей степени он должен был помочь нашей национальной сборной в подготовке к ответственнейшему противостоянию с национальной командой Греции в рамках квалификационного отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Первыми успеха в этой встрече добились шымкентцы, которые забили мяч на 45-й минуте усилиями украинского легионера Евгения Макаренко. Костанайцам удалось сравнять счет, когда у них точным ударом на 63-й минуте отличился сербский защитник Иван Миладинович. Таким образом, основное время встречи завершилось вничью – 1:1.

Сразу же после финального свистка команды приступили к серии послематчевых пенальти, которые на этот раз лучше исполнили футболисты «Тобола», победив со счетом 5:4. Костанайский клуб в третий раз завоевал этот почетный трофей и получил очередные призовые в размере 25 млн тенге (призовые шымкентцев – 15 млн).

– Игра получилась эмоцио­нальная. Мы хотели оправдаться перед болельщиками, выиграть второй финал, который у нас был. «Ордабасы» – сильная команда. Но сейчас преимущество было за нами, и мы победили. Эту победу посвящаем всем болельщикам, всему городу Костанаю. Хочу отдельно сказать спасибо нашим болельщикам. Благодаря команде, тому, что мы работали, мы достигли своего результата, – сказал капитан «Тобола» Роман Асранкулов после поединка.

Розыгрыш Суперкубка в разных странах является успешной практикой сильнейших футбольных лиг мира, считает президент Профессио­нальной футбольной лиги Казахстана Рафаэль Гарибян.

– Это было правильное решение. Оно пошло на пользу в первую очередь нашим командам, которые здесь проводили сборы. Во-вторых, это очень хорошо сказалось на футболистах, которые являются кандидатами в национальную сборную. Мы приложили все усилия, чтобы сделать условия комфортными, – сказал он.

Напомним, что команды продолжают подготовку к старту нового сезона в Премьер-лиге, который стартует 1 марта. Первый поединок «Ордабасы» проведет на своем поле против карагандинского «Шахтера», а «Тобол» в этот же день будет принимать у себя туркестанский «Туран».