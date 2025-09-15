Изображение сгенерировано Copilot

В ходе рассмотрения ее административного дела в специализированном суде Астаны, представитель Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Минтуризма Абдель Балтатеги предложил прекратить производство и передать материалы в органы досудебного расследования, сообщает Kazpravda.kz

Основанием для этого послужили подозрения в незаконном предпринимательстве и мошенничестве со стороны блогера, предусмотренных статьями 214 и 190 УК РК. Это предложение было озвучено в ходе рассмотрения ее дела в специализированном суде Астаны.

Напомним, недавно скандально известные блогеры анонсировали в соцсетях розыгрыш 10 автомобилей для подписчиков. Первоначально акция преподносилась как бесплатная, но позже стало известно, что для участия необходимо приобрести онлайн-курс стоимостью примерно 30 тысяч тенге.

После поступления жалоб Минтуризма начало проверку.

В итоге, на Ерболата Жанабылова был составлен административный протокол за проведение лотереи без соответствующей лицензии, а проверка деятельности Толегеновой еще продолжается.