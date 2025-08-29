Фото: instagram.com/zhanabylov_e/

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны приступил к рассмотрению дела блогера Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой, сообщает Kazpravda.kz

Ранее они анонсировали в соцсетях розыгрыш 10 автомобилей для подписчиков. Первоначально акция преподносилась как бесплатная, но позже стало известно, что для участия необходимо приобрести онлайн-курс стоимостью примерно 30 тысяч тенге.

После поступления жалоб Минтуризма начало проверку. В итоге, на Ерболата Жанабылова был составлен административный протокол за проведение лотереи без соответствующей лицензии, а проверка деятельности Толегеновой еще продолжается.