Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны

Дана Аменова
Фото: instagram.com/zhanabylov_e/

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны приступил к рассмотрению дела блогера Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой, сообщает Kazpravda.kz  

Ранее они анонсировали в соцсетях розыгрыш 10 автомобилей для подписчиков. Первоначально акция преподносилась как бесплатная, но позже стало известно, что для участия необходимо приобрести онлайн-курс стоимостью примерно 30 тысяч тенге.

После поступления жалоб Минтуризма начало проверку. В итоге, на Ерболата Жанабылова был составлен административный протокол за проведение лотереи без соответствующей лицензии, а проверка деятельности Толегеновой еще продолжается.

«По заявлению адвоката дело направлено в специализированный межрайонный административный суд по административным правонарушениям Астаны для рассмотрения. Дата и место рассмотрения будут определены судом», – проинформировали в ведомстве.

