Сотрудники учреждения №57 ДУИС по Алматинской области и области Жетісу пресекли попытку проноса на территорию колонии запрещенных предметов, передает Kazpravda.kz

Фото: КУИС

В ходе досмотра грузового автомобиля, прибывшего на территорию колонии, сотрудники обнаружили подозрительный черный пакет. При вскрытии внутри находились игральные карты, долларовые купюры с маркировкой "сувенирная продукция" в количестве 200 шт., ёмкость 25 мл. с белым порошком без запаха, а также иные предметы, запрещенные к передаче. Назначена судебно-химическая экспертиза.

Как выяснилось, водитель транспортного средства получил данный пакет от жителя Алматинской области. По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа.