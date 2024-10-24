Суверенитет позволил Казахстану сформировать уникальную идентичность – эксперт

Мнения
87
Айдана Акесина, главный эксперт отдела стратегического анализа КИСИ

25 октября 1990 года стал символом стремления казахского народа к самоопределению и свободе, считает главный эксперт отдела стратегического анализа КИСИ при президенте Айдана Акесина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

25 октября 1990 года стал знаковым днем в истории Казахстана. В этот день была принята декларация о государственном суверенитете, которая закрепила неделимость и неприкосновенность территории нашей страны. Этот момент не просто ознаменовал переход к новому этапу развития в новых политических условиях, но и стал символом стремления казахского народа к самоопределению и свободе.

Независимость Казахстана была результатом длительного исторического процесса, а декларация о государственном суверенитете стала кульминацией этих многовековых усилий казахского народа, подчеркнув непреложное право народа на свою землю и государственность.

Декларация о суверенитете, принятая 25 октября 1990 года, не просто закрепила права Казахстана как суверенного государства, но и стала основой для формирования его будущего. Казахстан стал равноправным членом мирового сообщества, что открыло возможности для развития международных отношений и экономического сотрудничества. Важно отметить, что суверенитет не только предоставил стране право на самоуправление, но и позволил сформировать уникальную идентичность, основанную на многовековых традициях степной демократии и богатом культурном наследии номадов.

Одним из других важнейших аспектов декларации является её ярко выраженный миролюбивый характер, который находит свое отражение в запрете на испытание ядерного оружия, а также на строительство и функционирование испытательных полигонов для других видов оружия массового уничтожения. Этот принцип не только подчеркивает стремление Казахстана к миру, но и служит основой для его международной репутации как государства, готового продвигать идеи ядерного разоружения и безопасности.

17 пунктов Декларации 1990 года о государственном суверенитете стали основой для разработки нашей Конституции и законодательных актов, реализующих статус республики как суверенного государства.

#КИСИ #День Республики #суверенитет

Популярное

Все
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
Петардой взорвали щенка
На 28 млн тенге нагрели мошенники потенциального инвестора
Около тысячи национальных флагов украсят Алматы в праздничные дни
Как выживают библиотеки?
День библиотекаря отмечают в Казахстане
Забег на гору – добрая традиция
В Кокшетау проходит выставка работ Бектаса Каримулы «Жауырындағы сырлы өнер»
Спасибо, что вы есть!
Библиотеки Алматы – лучшие в Казахстане
В Шымкенте началось строительство экопарка
Аким Мангистау предложил создать специальную зону беспошлинной торговли
В Алматы проходят матчи Лиги чемпионов УЕФА
Новоселье всегда праздник
Погожий день порядком славен
Новый рубеж в исследовании регуляции активности генов
В преддверии праздника госнаградами и знаками отличия награждены члены и актив АНК
Большие дела добрых сердец
Четыре дома культуры в одном городе
Долгожданный детский сад
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Команда Казахстана по керлингу впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ
Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
День Республики – символ гордости и независимости
Сахарный завод временно прекратил прием сырья в области Жетысу
Уникальным ландшафтом Алматинской области восхитились зарубежные воздухоплаватели
Новый президент и путь в ЕС: главное о выборах в Молдове
Реконструкция близится к завершению
Редкие породы собак представили на выставке «Созвездии псовых» в Алматы
В Кыргызстане пропали шесть человек после схода лавины
В Шымкенте задержаны члены молодежных ОПГ
Все дома Сарани подключены к теплу - Минэнерго
Запущен новый завод
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом

Читайте также

Декларация о суверенитете заложила основы независимости и р…
День Республики нужен для напоминания об основах независимо…
Глава государства демонстрирует важность духовного развития…
Максим Споткай: РК будет принимать решения, которые будут р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]