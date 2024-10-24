Суверенитет позволил Казахстану сформировать уникальную идентичность – эксперт

25 октября 1990 года стал символом стремления казахского народа к самоопределению и свободе, считает главный эксперт отдела стратегического анализа КИСИ при президенте Айдана Акесина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

25 октября 1990 года стал знаковым днем в истории Казахстана. В этот день была принята декларация о государственном суверенитете, которая закрепила неделимость и неприкосновенность территории нашей страны. Этот момент не просто ознаменовал переход к новому этапу развития в новых политических условиях, но и стал символом стремления казахского народа к самоопределению и свободе.

Независимость Казахстана была результатом длительного исторического процесса, а декларация о государственном суверенитете стала кульминацией этих многовековых усилий казахского народа, подчеркнув непреложное право народа на свою землю и государственность.

Декларация о суверенитете, принятая 25 октября 1990 года, не просто закрепила права Казахстана как суверенного государства, но и стала основой для формирования его будущего. Казахстан стал равноправным членом мирового сообщества, что открыло возможности для развития международных отношений и экономического сотрудничества. Важно отметить, что суверенитет не только предоставил стране право на самоуправление, но и позволил сформировать уникальную идентичность, основанную на многовековых традициях степной демократии и богатом культурном наследии номадов.

Одним из других важнейших аспектов декларации является её ярко выраженный миролюбивый характер, который находит свое отражение в запрете на испытание ядерного оружия, а также на строительство и функционирование испытательных полигонов для других видов оружия массового уничтожения. Этот принцип не только подчеркивает стремление Казахстана к миру, но и служит основой для его международной репутации как государства, готового продвигать идеи ядерного разоружения и безопасности.

17 пунктов Декларации 1990 года о государственном суверенитете стали основой для разработки нашей Конституции и законодательных актов, реализующих статус республики как суверенного государства.