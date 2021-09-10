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​Сверх лимита?
Кадиша Ныгмет

Генеральная прокуратура РК на днях озвучила информацию о том, что несколько банков страны списывали деньги заемщиков сверх установленного лимита.

«Надзорным органом установлены факты удержания банками излишних денежных средств с граждан по их кредитам и долгам. Трудовым кодексом (статья 115) и Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (статья 23) установлен запрет на взыскание более 50% от причитаю­щейся суммы заработной платы и пенсии. Однако банки (АО «Kaspi Bank», «Евразийский Банк», «Народный Банк Казахстана», «Хоум Кредит энд Финанс Банк») списывали денежные средства со счетов граждан свыше установленного запрета», сообщается в распространенном релизе.

В качестве примера был приведен установленный факт правонарушения со стороны АО «Kaspi Bank». Им было выставлено платежное требование в АО «Народный Банк Казахстана» на банковский счет, предусмотренный для получения заработной платы одним из жителей города Усть-Каменогорска.

Между тем до поступления этого требования работодателем уже была удержана половина зарплаты на уплату алиментов. В итоге после всех удержаний на его расчетном счету оставалось всего 16 тыс. тенге (25%).

Решением суда излишне удержанная сумма взыскана в пользу истца. Но на это ушло 9 месяцев судебных тяжб. Аналогичные факты выявлены в Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казах­станской областях.

По мнению представителей Генеральной прокуратуры, эта проблема возникла из-за неинформированности банков о ранее произведенных удержаниях по исполнительному производству до поступления денег на банковский счет. В результате заемщики неправомерно лишались своего единственного источника дохода, что вызывало недовольство населения.

В итоге по представлению Генпрокуратуры Агентством по регулированию и развитию финансового рынка обозначенная проблема разрешена путем введения в действие алгоритма по возврату в течение 5 рабочих дней банками и судебными исполнителями излишне уплаченной суммы на основании заявления клиента, интегрирования базы банков Казахстана с автоматизированной информационной системой органов исполнительного производства. По заверениям агентства, это дало возможность банкам видеть, какие удержания уже произведены с их клиента, чтобы суммарное удержание всех кредиторов не превышало установленных законом 50% от зарплаты или пенсии.

«В случае незаконного взыскания граждане вправе обратиться с жалобой в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, его территориальные подразделения или в прокуратуру», – предупредили в пресс-службе ГП РК. 

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