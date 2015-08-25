Свести три вектора усилий Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Известная фраза гласит: «Кто информирован – тот вооружен». Исходя из этого посыла, сразу же после введения свободного курса валют в регионе был проведен оперативный мониторинг всех торговых точек. Эту работу выполнили специально созданные рабочие группы по мониторингу и недопущению необоснованного роста цен. Согласно отчетам, по итогам первых дней резкого увеличения цен не зафиксировано, ажиотажа и дефицита товаров не наблюдалось.

Об этом на брифинге для СМИ сообщил заместитель акима области Нуржан Ашимбетов. По его словам, в городах и районах организован оперативный мониторинг с выездом два раза в день по объектам оптовой и розничной торговли – в торговые центры, магазины бытовой техники, на автозаправочные станции, объекты сферы услуг. Руководитель также проинформировал о том, что все крупные оптовые реализаторы продуктов питания письменно проинформированы о недопущении необоснованного роста цен на социально значимые продукты.

Плюс к этому с ними проводится работа по подписанию меморандумов на сдерживание цен. И акимат уже предупредил некоторые фирмы о серьезных для них последствиях в случае необоснованного подорожания предлагаемой ими продукции, в частности чая. Это произошло после того, как аким области Канат Бозумбаев побывал на Центральном рынке Павлодара. Прокомментировав, что в ходе этого посещения торговых точек ценовых нарушений не было зафиксировано, глава региона сказал о том, что сейчас будет начато разбирательство по поставщикам чая, так как есть информация о том, что они придерживают товар и ждут наценки на него.

Аким также отметил, что еще до изменения курса тенге в регионе произошло повышение цены на сахар. В ответ исполнительная власть области приняла решение задействовать запасы стабилизационного фонда, так что на текущей неделе этот сахар появится на прилавках. В первую очередь в социальных магазинах и на сельскохозяйственных ярмарках. И вообще, сделал заключение К. Бозумбаев, по многим видам продовольствия область сама себя обеспечивает. Продукты, которые она не вырабатывает, будут поставляться от производителей Казахстана, так что резкого скачка цен не должно быть.

Вот это, помимо мониторинга цен, есть второе направление действий администрации области по недопущению необоснованного увеличения стоимости товаров. Также было сказано, что в стабилизационном фонде региона – АО «НК «СПК «Павлодар» – на хранении для непредвиденных случаев по состоянию на начало третьей декады августа находится: картофеля – 2 124,5 тонны; гречневой крупы – 29,9 тонны; сахара – 446,2 тонны (полугодовая потребность населения области в этом продукте); риса – 40,6 тонны и масла растительного – 20,1 тонны.

При этом на брифинге для прессы заместитель акима области Нуржан Ашимбетов предупредил через СМИ население региона о том, что не надо запасать дома продукты на месяц или полгода, создавать ажиотажный спрос и тем самым способствовать взвинчиванию цен, чего сегодня не наб­людается.

Теперь о третьем векторе ценовой политики исполнительной власти области. Как известно, в Казахстане осуществлен переход к свободно плавающему обменному курсу тенге, отменен ранее установленный валютный коридор. Чтобы в этой сфере также был порядок, отсутствовали ажиотаж и элементы спекуляции, в области создана рабочая группа по мониторингу соблюдения обменными пунктами установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты. По состоянию на 20 августа 2015 года на территории области осуществляли обменные операции с наличной иностранной валютой 152 обменных пункта, из них 123 – уполномоченных банков, 25 – уполномоченных организаций и четыре – АО «Казпочта». Их работа также взята под контроль в интересах клиентов.

Обобщая, можно сказать, что население с пониманием восприняло отпуск тенге в «свободное плавание», а чтобы у кого-то не появилось соблазна «навариться» в этой ситуации, исполнительные структуры области пресекают такие действия и не дают дестабилизировать ситуацию.