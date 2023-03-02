Его имя известно во всем мире не только ценителям музыкального искусства, но и тем, кто просто умеет слушать и слышать. Романсы Рахманинова занимают особое место в истории музыки, оставаясь недосягаемой высотой как в плане технического мастерства, так и умения пробудить в человеке самые глубокие чувства.

Рожденный в России и практически треть своей жизни проживший в эмиграции (маэстро был нетерпим к советской власти), Рахманинов глубоко переживал трагедию разлуки с родиной. Скорбь была столь велика, что первые десять лет композитор не находил в себе сил творить: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя…» Любовь публики к нему была непререкае­мой, ему рукоплескали в Европе, Америке, его признавали одним из величайших пианистов и дирижеров своего времени.

О феномене Сергея Рахманинова говорили в стенах театра «Астана Опера», который на один вечер стал домом для рахманиновских романсов: в Камерном зале им. К. Байсеитовой состоялся концерт «Свидание с романсом». Организаторами проекта выступили Русский дом в Астане, Казахский национальный университет искусств и Государственный театр оперы и балета «Астана Опера».

– Сергей Васильевич Рахманинов – личность, которую нужно почувствовать. Это настолько возвышенно, настолько красиво! Мы должны как можно чаще исполнять его произведения. У Рахманинова нет ничего лишнего – ни в единой ноте. Послушайте, вникните в слова его романсов – там сказано все, так смог сотворить только Рахманинов, в этом и есть его феномен. Особенность музыки Сергея Васильевича – в ней нет страсти, но есть глубочайшие чувства, великая правда, которая провозглашается эмоционально-божественно, – с воодушевлением сказал народный артист Республики Армения, оперный певец Барсег Туманян (бас). – Есть ли у меня любимый романс? Ответить на этот вопрос невозможно. Скажу так: единственное, о чем сожалею – я не все еще спел. Хотелось бы, чтобы ставились и оперы Рахманинова – «Скупой рыцарь», например.

Не менее восторженно отозвался о мастере заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов (баритон).

– В этом году мировая общест­венность отмечает 150-летие величайшего композитора. Фестиваль, посвященный Рахманинову, будет длиться практически год, и первый вокальный концерт – в «Астана Опера». Романсы Рахманинова в мировой камерно-вокальной музыке – это высший пилотаж, от исполнителей требуется наивысшее мастерство. Он действительно признанный гений, чья музыка, родившись в XIX веке, обожаема в наше время и, я уверен, будет узнаваема и спустя 300 лет. Рахманинов – золотой век камерно-вокальной музыки, он наряду с Чайковским классифицировал русский романс, – отметил известный оперный певец.

Фестиваль прошествует по всей республике, заглянув и в соседние страны. В частности, в Узбекистане камерно-вокальный вечер пройдет 8 апреля в рамках регионального празднования юбилея выдающегося музыканта. Программа будет варьироваться по содержанию и исполнителям: организаторы хотят продемонстрировать публике все грани таланта Сергея Рахманинова, дать возможность творчески проявить себя и самим исполнителям.

Стоит отметить, что мероприя­тие приурочено и к еще одной значимой дате – 85-летию одного из самых титулованных оперных певцов ХХ века Евгения Нестеренко. Легендарный бас не только с огромным успехом выступал на лучших мировых оперных площадках, но и был одним из виднейших исполнителей произведений камерного жанра, в том числе вокальной лирики Сергея Рахманинова. Азамату Желтыргузову, как и Барсегу Туманяну, в свое время удалось поучиться у мастера.

В программе вечера прозвучали более 20 романсов Рахманинова (всего им было написано более 80). По признанию организаторов, при выборе программы было важно представить разнохарактерные сочинения, передающие все эмоциональные состояния человеческой души.

– Сложность их исполнения заключается в том, что сам Сергей Васильевич превосходно играл на рояле, а потому во всех его романсах очень насыщенная фортепианная партия, которая не остается на втором плане, а идет параллельно с вокальной. Пианисту необходимо проявить высочайший уровень профессио­нализма, поскольку здесь присутствует объемная фактура с множеством музыкальных красок. На протяжении небольшого промежутка времени нужно показать и звучание, и настроение, раскрыть богатейшую палитру чувств, – рассказала ведущий концертмейстер «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Долорес Умбеталиева.

На концерте в столичном теат­ре оказалось немало представителей молодежи, они громче всех кричали «Браво!» и первыми вынесли цветы музыкантам. И цветы, и долгие овации были заслуженными: красивейшие звуки фортепиано объединялись с безупречно исполненными вокальными партиями в единое целое, заставлявшее слушателей замирать. Стоит отдать должное и актерскому мастерству певцов: романсы они не просто пели – проживали, передавая чувства гостям вечера и глазами, и жестами, и мимикой. И это не могло не вызвать уважение и отдачу зала.