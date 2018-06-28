Своевременная финподдержка

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Глеб Малых

Напомним, прошлой осенью ситуация для многих зерновиков складывалась неоднозначная. Крестьяне не могли продать выращенный хлеб по ценам, способным покрыть основные расходы. Своевременная и качественная подготовка к посевной оказалась чуть ли не на грани срыва. В этой ситуации Продкорпорация объявила о начале интервенционного закупа зерна у сельхозтоваропроизводителей (СХТП).

Что это дало? Каковы результаты программы закупа? Об этом рассказал в интервью нашей газете заместитель председателя правления АО «НК «Продкорпорация» Сабит Кашкимбаев.

– Сабит Богембаевич, если вспомнить предысторию принятия решения об интервенционном закупе пшеницы, то почему все-таки на зерновом рынке возникла столь сложная ситуация?

– Сложная ситуация, наблюдавшаяся в конце прошлого года, была связана в первую очередь с избыточным сезонным предложением важнейшей культуры. В целом по республике аграрии собрали большой урожай – 20,6 миллиона тонн зерновых, в том числе 14,8 миллиона тонн пшеницы.

В то же время, напомню, в России тоже был получен рекордный урожай – около 140 миллионов тонн, включая 88 миллионов тонн пшеницы, что стало результатом появления избыточного объема дешевого зерна в приграничных с Казахстаном регионах. И это зерно завозилось в нашу страну зачастую нелегальным способом.

Добавим сюда еще и то, что осенью возник сезонный дефицит вагонов для перевозки зерна как на зарубежные рынки, так и внутри страны. Это привело к задерж­кам исполнения обязательств по контрактам. И как следствие, произошло сокращение закупа пшеницы зерновыми трейдерми, в том числе международными, что в свою очередь способствовало снижению спроса на внутреннем рынке и падению цен.

Естественно, у фермеров возникли определенные проблемы с реализацией собранного урожая по выгодной цене и исполнением своих обязательств перед финансовыми институтами.

В этой ситуации Министерством сельского хозяйства Казахстана было инициировано решение о проведении Продкорпорацией интервенционного закупа пшеницы у СХТП в объеме до 2 миллионов тонн по цене 42 000 тенге за одну тонну с НДС, что было выше рыночных цен, существовавших на тот период.

Таким образом, в начале текущего года стартовала наша прог­рамма.

– Подобные программы поддержки аграриев ранее реализовывались Продкорпорацией?

– Да, Продкорпорация имеет соответствующий положительный опыт. Как правило, компания осуществляет массовый закуп зерна в высокоурожайные годы для снижения давления на внутренний рынок и обеспечения сбыта СХТП.

Механизм регулирования зернового рынка в виде интервенции ранее применялся в 2009 и 2011 годах. В первом случае было закуплено 4,9 миллиона тонн на сумму 93,7 миллиарда тенге, во втором – 5,2 миллиона тонн на 123,1 миллиарда тенге.

– Получается, в последний раз массовый закуп зерна был осуществлен 7 лет назад. С того времени что-то изменилось в программе?

– Как Вы знаете, Президент страны в своем Послании народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» акцентировал внимание на том, что применение «умных технологий» даст импульс дальнейшему развитию агропромышленного комплекса.

В этом контексте в отличие от предыдущих лет программа закупа имеет ряд новшеств. Они связаны с развитием электронной торговли и расширением Прод­корпорацией способов закупки зерновых культур. В настоящее время компания имеет возможность осуществлять эту про­цедуру посредством использования элект­ронных зерновых расписок.

Немного поясню, как система работает. Сегодня на сайте информационных систем и электронных ресурсов АПК Казахстана (www.minagro.kz) существует функционал по торговле зерновыми распис­ками на электронной площадке веб-портала реестра государственного имущества – www.gosreestr.kz. В личном кабинете сайта www.minagro.kz владельцы зерна могут выставлять зерновые расписки на продажу на вышеназванной электронной торговой площадке.

Преимущество нового вида закупа заключается в том, что зернопроизводитель может подать заявку, продать пшеницу и получить за нее деньги не выходя из офиса, используя Интернет на своем компьютере или смартфоне.

Во время закупа электронная система исключает контактирование фермера с представителями Продкорпорации или акимата. К тому же любой желающий, имеющий доступ к Интернету, может посмотреть на сайте www.minagro.kz в режиме online статистику по объемам закупа пшеницы в разрезе регионов. То есть система работает достаточно прозрачно.

Указанный интернет-ресурс разработан и обслуживается АО «Информационно-учетный центр», которое является также оператором по распределению финансовых средств, поступающих в рамках закупа от Продкорпорации.

– Сегодня, когда уже наглядно видны результаты посевной кампании, можно ли утверж­дать, что крестьяне успели свое­временно подготовиться к ней? Программа закупа достигла своих целей?

– Программа еще не завершена. В совокупности с мерами по усилению контроля за ввозом российского зерна реализация интервенционного закупа должна была способствовать повышению внутренней и экспортной цены на пшеницу. Это в свою очередь должно улучшить финансовое положение сельхозтоваропроизводителей и обеспечить подготовку аграриев к проведению посевной кампании.

На сегодня основные цели прог­раммы интервенционного закупа достигнуты.

Если накануне объявления закупа аграрии просили за тонну пшеницы 38 000 тенге, то впос­ледствии цена на нее поднялась выше 42 000 тенге. Тем самым повысились спрос и рыночные цены на казахстанскую пшеницу, а фермеры получили возможность реализации зерна альтернативным путем.

Сегодня закупочную цену Прод­корпорации зернопроизводители определяют как минимальную, по которой гарантированно могут продать свое зерно нам или на внутреннем рынке.

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