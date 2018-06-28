Своевременная финподдержка

Напомним, прошлой осенью ситуация для многих зерновиков складывалась неоднозначная. Крестьяне не могли продать выращенный хлеб по ценам, способным покрыть основные расходы. Своевременная и качественная подготовка к посевной оказалась чуть ли не на грани срыва. В этой ситуации Продкорпорация объявила о начале интервенционного закупа зерна у сельхозтоваропроизводителей (СХТП).
Что это дало? Каковы результаты программы закупа? Об этом рассказал в интервью нашей газете заместитель председателя правления АО «НК «Продкорпорация» Сабит Кашкимбаев.
– Сабит Богембаевич, если вспомнить предысторию принятия решения об интервенционном закупе пшеницы, то почему все-таки на зерновом рынке возникла столь сложная ситуация?
– Сложная ситуация, наблюдавшаяся в конце прошлого года, была связана в первую очередь с избыточным сезонным предложением важнейшей культуры. В целом по республике аграрии собрали большой урожай – 20,6 миллиона тонн зерновых, в том числе 14,8 миллиона тонн пшеницы.
В то же время, напомню, в России тоже был получен рекордный урожай – около 140 миллионов тонн, включая 88 миллионов тонн пшеницы, что стало результатом появления избыточного объема дешевого зерна в приграничных с Казахстаном регионах. И это зерно завозилось в нашу страну зачастую нелегальным способом.
Добавим сюда еще и то, что осенью возник сезонный дефицит вагонов для перевозки зерна как на зарубежные рынки, так и внутри страны. Это привело к задержкам исполнения обязательств по контрактам. И как следствие, произошло сокращение закупа пшеницы зерновыми трейдерми, в том числе международными, что в свою очередь способствовало снижению спроса на внутреннем рынке и падению цен.
Естественно, у фермеров возникли определенные проблемы с реализацией собранного урожая по выгодной цене и исполнением своих обязательств перед финансовыми институтами.
В этой ситуации Министерством сельского хозяйства Казахстана было инициировано решение о проведении Продкорпорацией интервенционного закупа пшеницы у СХТП в объеме до 2 миллионов тонн по цене 42 000 тенге за одну тонну с НДС, что было выше рыночных цен, существовавших на тот период.
Таким образом, в начале текущего года стартовала наша программа.
– Подобные программы поддержки аграриев ранее реализовывались Продкорпорацией?
– Да, Продкорпорация имеет соответствующий положительный опыт. Как правило, компания осуществляет массовый закуп зерна в высокоурожайные годы для снижения давления на внутренний рынок и обеспечения сбыта СХТП.
Механизм регулирования зернового рынка в виде интервенции ранее применялся в 2009 и 2011 годах. В первом случае было закуплено 4,9 миллиона тонн на сумму 93,7 миллиарда тенге, во втором – 5,2 миллиона тонн на 123,1 миллиарда тенге.
– Получается, в последний раз массовый закуп зерна был осуществлен 7 лет назад. С того времени что-то изменилось в программе?
– Как Вы знаете, Президент страны в своем Послании народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» акцентировал внимание на том, что применение «умных технологий» даст импульс дальнейшему развитию агропромышленного комплекса.
В этом контексте в отличие от предыдущих лет программа закупа имеет ряд новшеств. Они связаны с развитием электронной торговли и расширением Продкорпорацией способов закупки зерновых культур. В настоящее время компания имеет возможность осуществлять эту процедуру посредством использования электронных зерновых расписок.
Немного поясню, как система работает. Сегодня на сайте информационных систем и электронных ресурсов АПК Казахстана (www.minagro.kz) существует функционал по торговле зерновыми расписками на электронной площадке веб-портала реестра государственного имущества – www.gosreestr.kz. В личном кабинете сайта www.minagro.kz владельцы зерна могут выставлять зерновые расписки на продажу на вышеназванной электронной торговой площадке.
Преимущество нового вида закупа заключается в том, что зернопроизводитель может подать заявку, продать пшеницу и получить за нее деньги не выходя из офиса, используя Интернет на своем компьютере или смартфоне.
Во время закупа электронная система исключает контактирование фермера с представителями Продкорпорации или акимата. К тому же любой желающий, имеющий доступ к Интернету, может посмотреть на сайте www.minagro.kz в режиме online статистику по объемам закупа пшеницы в разрезе регионов. То есть система работает достаточно прозрачно.
Указанный интернет-ресурс разработан и обслуживается АО «Информационно-учетный центр», которое является также оператором по распределению финансовых средств, поступающих в рамках закупа от Продкорпорации.
– Сегодня, когда уже наглядно видны результаты посевной кампании, можно ли утверждать, что крестьяне успели своевременно подготовиться к ней? Программа закупа достигла своих целей?
– Программа еще не завершена. В совокупности с мерами по усилению контроля за ввозом российского зерна реализация интервенционного закупа должна была способствовать повышению внутренней и экспортной цены на пшеницу. Это в свою очередь должно улучшить финансовое положение сельхозтоваропроизводителей и обеспечить подготовку аграриев к проведению посевной кампании.
На сегодня основные цели программы интервенционного закупа достигнуты.
Если накануне объявления закупа аграрии просили за тонну пшеницы 38 000 тенге, то впоследствии цена на нее поднялась выше 42 000 тенге. Тем самым повысились спрос и рыночные цены на казахстанскую пшеницу, а фермеры получили возможность реализации зерна альтернативным путем.
Сегодня закупочную цену Продкорпорации зернопроизводители определяют как минимальную, по которой гарантированно могут продать свое зерно нам или на внутреннем рынке.