Своевременная помощь

В областном перинатальном центре успешно провели кардиохирургические операции недоношенным новорожденным – двойне, рожденной на 27-й неделе, и 25-недельной девочке. По информации и. о. директора перинатального центра Гульнары Калиакпаровой, жизнь младенцев спасена благодаря слаженной и оперативной работе врачей-неонатологов и санитарной авиации.

– Открытый артериальный проток – функционирующее патологическое сообщение между аортой и легочным стволом, которое в норме обеспечивает эмбриональное кровообращение и подвергается облитерации в первые часы после рождения. Однако у наших маленьких пациен­тов он не закрывался, несмот­ря на проведенное лечение. Так часто бывает у недоношенных детей, в будущем он приводит к сердечной и дыхательной недостаточности.

Операции малышам совместно с нашими врачами провели коллеги из Национального научного кардиохирургического центра Астаны – кардиохирург Галымжан Утегенов и анестезиолог-реаниматолог Нуржан Мырзахметов, которые уже неоднократно оказывали нам помощь. На данный момент дети чувствуют себя хорошо и продолжают восстанавливаться, – рассказала Гульнара Секеновна.

Мамы малышей бесконечно благодарны врачам. В перинатальном центре подчеркнули, что такие операции проводятся совершенно бесплатно в рамках ОСМС.