Концертную программу украсили выступ­ления нескольких поколений вио­лончелистов. На сцену вместе с юными лауреатами республиканских и международных конкурсов вышли признанные мастера. В их исполнении прозвучали «Романс» из кинофильма «Овод» Дмитрия Шостаковича, «Мелодия» Антона Рубинштейна, «Контраданс» Людвига ван Бетховена, «Этюд-каприс» Георга Гольтермана, «Экспромт» Франца Шуберта, «Тарантелла» Давида Поппера, «Қаракемер» Куата Шильдебаева и другие произведения.

В ходе праздничного мероприятия прозвучали поздравления от руководства университета, коллег и деятелей культуры, которые отметили неоценимый вклад педагога в подготовку профессиональных кадров. Теплые слова в адрес Айжан Кульджановой высказали проректор по учебной части КазНУИ им. К. Байсеитовой Раушан Нуртаза, доктор искусствоведения Дана Жумабекова, виолончелист Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Шостаковича Руслан Набиев.

Свою педагогическую деятельность Айжан Кульджанова начала в 1983 году в специализированной музыкальной школе-интернате для одаренных детей им. Ахмета Жубанова, где проработала 26 лет. В 2005 году по приглашению профессора Балым Кожамкуловой трудилась на кафедре струнных инструментов Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. С 2008 года она продолжает преподавательскую деятельность в КазНУИ им. К. Байсеитовой.

Вот уже более сорока лет опытный педагог посвящает себя благородному делу – подготовке квалифицированных музыкантов. Ее занятия – не просто обучение игре на инструменте, а нас­тоящее погружение в мир звука, где рождается красота мелодии, оттачивается виртуозная техника и формируется неповторимый артистический облик каждого ученика. Она умеет сочетать требовательность мастера с душевным теплом и искренней заботой о детях и подростках, помогая им раскрыть внут­ренний мир через волшебство музыки.

Под ее руководством выросла целая плеяда одаренных музыкантов, чьи имена украшают списки победителей престижных конкурсов, – Мурат Нарбеков, Руслан Набиев, Багжан Есиркеп, Шынар Каримова, Нурисламбек Джуматов, Бахытжан Жантурганов, Балжан Кудиярова, Магжан Сагади и многие другие талантливые музыканты.

– Сегодня меня по-настоящему удивили и порадовали мои нынешние воспитанники и выпускники разных лет. С некоторыми из них я давно не виделась, так что их появление в концерте стало для меня трогательным сюрпризом. Сегодня все они – востребованные и успешные музыканты: выступают как солисты, играют в ведущих оркестрах и ансамблях в Казахстане и за рубежом. Мои ученики – мой главный бренд и моя большая гордость, – говорит Айжан Кульджанова.

Особое место в творчестве Айжан Кульджановой занимает создание ансамбля виолончелистов «Болашақ». Этот коллектив стал лауреатом многочисленных конкурсов и украшением концертной жизни столицы. Благодарственные письма, грамоты, медали, специальный приз «Лучший педагог» за профессиональную подготовку лауреатов – это лишь малая часть признания, которое она заслужила своим трудом, талантом и преданностью делу. Ее имя стало синонимом мастерства и глубокой любви к музыке, которую она бережно передает новым поколениям талантливых виолончелистов.