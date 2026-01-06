Святая к музыке любовь

Статьи,Профессионалы
2
Дана Аменова
специальный корреспондент

Известные казахстанские виолончелисты выступили на юбилейном концерте педагога, отличника образования и культуры, почетного работника образования РК Айжан Кульд­жановой. Торжественный музыкальный вечер, прошедший в Органном зале
КазНУИ им. К. Байсеитовой, организован в рамках республиканского конкурса-фестиваля имени Сапиоллы Жакеева.

фото из архива Айжан Кульджановой

Концертную программу украсили выступ­ления нескольких поколений вио­лончелистов. На сцену вместе с юными лауреатами республиканских и международных конкурсов вышли признанные мастера. В их исполнении прозвучали «Романс» из кинофильма «Овод» Дмитрия Шостаковича, «Мелодия» Антона Рубинштейна, «Контраданс» Людвига ван Бетховена, «Этюд-каприс» Георга Гольтермана, «Экспромт» Франца Шуберта, «Тарантелла» Давида Поппера, «Қаракемер» Куата Шильдебаева и другие произведения.

В ходе праздничного мероприятия прозвучали поздравления от руководства университета, коллег и деятелей культуры, которые отметили неоценимый вклад педагога в подготовку профессиональных кадров. Теплые слова в адрес Айжан Кульджановой высказали проректор по учебной части КазНУИ им. К. Байсеитовой Раушан Нуртаза, доктор искусствоведения Дана Жумабекова, виолончелист Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Шостаковича Руслан Набиев.

Свою педагогическую деятельность Айжан Кульджанова начала в 1983 году в специализированной музыкальной школе-интернате для одаренных детей им. Ахмета Жубанова, где проработала 26 лет. В 2005 году по приглашению профессора Балым Кожамкуловой трудилась на кафедре струнных инструментов Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. С 2008 года она продолжает преподавательскую деятельность в КазНУИ им. К. Байсеитовой.

Вот уже более сорока лет опытный педагог посвящает себя благородному делу – подготовке квалифицированных музыкантов. Ее занятия – не просто обучение игре на инструменте, а нас­тоящее погружение в мир звука, где рождается красота мелодии, оттачивается виртуозная техника и формируется неповторимый артистический облик каждого ученика. Она умеет сочетать требовательность мастера с душевным теплом и искренней заботой о детях и подростках, помогая им раскрыть внут­ренний мир через волшебство музыки.

Под ее руководством выросла целая плеяда одаренных музыкантов, чьи имена украшают списки победителей престижных конкурсов, – Мурат Нарбеков, Руслан Набиев, Багжан Есиркеп, Шынар Каримова, Нурисламбек Джуматов, Бахытжан Жантурганов, Балжан Кудиярова, Магжан Сагади и многие другие талантливые музыканты.

– Сегодня меня по-настоящему удивили и порадовали мои нынешние воспитанники и выпускники разных лет. С некоторыми из них я давно не виделась, так что их появление в концерте стало для меня трогательным сюрпризом. Сегодня все они – востребованные и успешные музыканты: выступают как солисты, играют в ведущих оркестрах и ансамблях в Казахстане и за рубежом. Мои ученики – мой главный бренд и моя большая гордость, – говорит Айжан Кульджанова.

Особое место в творчестве Айжан Кульджановой занимает создание ансамбля виолончелистов «Болашақ». Этот коллектив стал лауреатом многочисленных конкурсов и украшением концертной жизни столицы. Благодарственные письма, грамоты, медали, специальный приз «Лучший педагог» за профессиональную подготовку лауреатов – это лишь малая часть признания, которое она заслужила своим трудом, талантом и преданностью делу. Ее имя стало синонимом мастерства и глубокой любви к музыке, которую она бережно передает новым поколениям талантливых виолончелистов.

#музыка #концерт #Айжан Кульд­жанова #виолончелисты

Популярное

Все
США выходят из 66 международных организаций
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
Умер популярный казахстанский актер Мурат Бисенбин
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке
ИИ-тренера разработали студенты из Актобе
Meta отложила международные продажи умных очков Ray-Ban Display
Возврат активов: 1,3 млрд тенге выделили на ремонт больницы в СКО
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
13-летний программист из Павлодара победил на республиканской олимпиаде
Финпирамида HAS: начато расследование новых эпизодов
Цены на бриллианты упали на 10% за год
Ложный терроризм: МВД напомнило родителям об ответственности детей
Вашингтон обсуждает покупку Гренландии
Аида Балаева: Миграция должна быть законной, контролируемой и безопасной
Сколько колледжей в Казахстане
Первый национальный театр отметит вековой юбилей в Алматы
Сенатор обсудила развитие столицы через призму недавнего интервью Президента
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Новая школа – лучшие возможности
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Водопровод пришел под Новый год
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Практическая дипломатия
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 году
Когда часы 12 бьют
К цифровой свободе мышления
Биофармацевтический комплекс построят в Казахстане
Вернули миллиарды, построили больницу
Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Кубы
Покоритель космических высот
Глава государства выразил соболезнование Президенту Швейцарии
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае

Читайте также

Эффект от внедрения новейших технологий должен почувствоват…
Тепло свежего хлеба
Он был гордостью Фабричного
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-са…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]