Связь времен

В Семее в литературно-мемориальном музее Ф. Достоевского открылась выставка картин «Мир на палитре».

Это персональная выставка молодого автора Анастасии Ляпиной. Анастасии всего 19 лет, она студентка, будущий учитель английского языка. Как признается девушка, рисует с детства, но всерьез заниматься живописью начала всего три года назад, когда пришла в студию Михаила Пауцкого. Выставка – итог работы на протяжении трех лет. Здесь представлены пейзажи, порт­реты, натюрморты. Несмотря на разные жанры, все картины объе­диняет познание и принятие красоты окружающего мира и, что необычно для столь молодого автора – зримая передача связи времен. Всего на выставке представлено 17 картин.

Значительная часть работ – это городские пейзажи старой части Семея. Автору удалось передать очарование старинных купеческих особняков. Эти пейзажи хочется назвать архитектурными портретами – у каждого дома свое «лицо», своя история, собственная память о сот­нях людей, бывавших здесь, смотревших в эти окна, переживавших здесь житейские драмы, семейные радости и политические трагедии.

– Эти работы интересны еще и тем, что в силу объективных и субъективных причин старинные дома Семея исчезают либо теряют свой первоначальный облик. Поэтому так важно, что они остаются запечатленными в художественных произведениях, – считает член краеведческого общества «Прииртышье» Павел Жуков.

Особое настроение умиротворения дарят пейзажи, на которых льются воды Иртыша, томятся в лучах заката уставшие от зноя подсолнухи, манит красота гор.

– Мы всегда смотрим на мир глазами художников. То, что остается в работах – это на века. Хочется пожелать Анастасии творческих успехов и новых интересных выставок, – подчеркнула директор литературно-мемориального музея Ф. Достоев­ского Ирина Соловьева.