Масштабное мероприятие «Создадим зеленый мир вместе!», призванное пробудить у детей интерес к изучению и сохранению природы, а также повысить их ответственность за окружающую среду, охватило 248 средних учебных заведений региона, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Одновременно 10 375 учащихся приступили к закапыванию семян разных сортов деревьев в специально подготовленную в горшках почву. Посадочным материалом детей обеспечило областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования, которое предоставило городскому и районным отделам образования не только семена деревьев, но и методические рекомендации по их высадке.

Школьники отнеслись к этому благому делу с живым и неподдельным интересом. Для них оно стало своего рода долгосрочным лабораторным заданием. В процессе закладки семян принял участие и аким области Ербол Карашукеев, который охотно присоединился к учащимся таразской школы-гимназии №30 им. Ш. Муртазы и вместе с ними высадил семена туи, можжевельника, ели и сосны.

Как выяснилось, на этом акция не заканчивается. До конца учебного года дети будут наблюдать и ухаживать за семенами деревьев в своих классах. Примечательно, что все горшки подписаны, благодаря чему учащиеся будут чувствовать гораздо большую ответственность. Во время летних каникул они продолжат уход за молодыми ростками дома, а осенью планируется высадить саженцы во дворах своих школ. Контроль за семенами, высеянными акимом области, взял на себя президент школы-гимназии №30 Мерей Даулеткерей.

- Чистая окружающая среда - залог здоровья населения, - сказал глава региона. – С прошлого года по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева в республике стартовала важная экологическая акция «Таза Қазақстан». Это мероприятие так же направлено на соблюдение чистоты и защиту окружающей среды. Сегодня каждый из его участников вносит свой вклад в поддержание порядка в родном краю и его благоустройство.

Уважение к природе, ее сохранение и бережливое отношение к ней - долг каждого из нас, - сказал глава региона, обращаясь к ребятам и выразив надежду на то, чтобы осенью стать свидетелем церемонии общей массовой посадки молодых саженцев.