Свыше 15 тысяч голов сайги погибло в области Улытау

Экология
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Природоохранные учреждения работают без выходных во избежание распространения инфекции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Улытау с начала года утилизировано 15 350 туш погибших степных антилоп, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

На Кенгирском водохранилище собрано 819 туш, в окрестностях Жезказгана – 3 522, на прилегающих территориях к Каражалу и в Жанааркинском районе – 11 009 туш, сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Улытау Закария Туралиев специально для «Казправды».

По итогам бактериологических и микроскопических исследований погибших сайгаков в 2025 году, опасных инфекций не обнаружено, однако сбор и утилизация продолжаются, природоохранные учреждения работают без выходных во избежание распространения инфекции.

В местах падежа работают также представители государственных национальных природных парков (ГНПП) «Улытау», «Кокшетау», «Буйратау» из Акмолинской области, Каркаралинского ГНПП Карагандинской области, сотрудники государственного Наурзумского заповедника, государственного природного резервата «Алтын дала» из Костанайской области, а также РГКП «ПО Охотзоопром».

Им помогают волонтеры и местные жители.

 

#гибель #Улытау #сайгаки #падеж

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