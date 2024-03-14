Свыше 44 млн звонков мошенников из-за рубежа заблокировали в РК

Это позволило сократить количество пострадавших в 2,5 раза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сообщается, что благодаря проводимой работе заблокировано свыше 44 млн зарубежных звонков с подменных номеров, используемых мошенниками.

«Сотрудники полиции напрямую взаимодействуют с банками и операторами сотовой связи. На стадии вывода за пределы страны заблокировано порядка 246 млн тенге, а также обеспечено возмещение ущерба на сумму 850 млн тенге», - говорится в сообщении.

Напомним, что многие мошенники используют известные схемы обмана, представляются сотрудниками Нацбанка, Минюста и других учреждений, а также с помощью искуственного интеллекта имитируют голоса родственников.