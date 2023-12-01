Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

О новой схеме финансовых мошенников с использованием искусственного интеллекта предупредили в Нацбанке РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Так, преступники заранее собирают сведения о близких родственниках и знакомых из открытых источниковЭто социальные сети, взломанные базы данных и персональные данные, размещенные в Интернете. 

Далее злоумышленники звонят с неизвестных или анонимных номеров для записи голоса. 

Используя полученные голосовые записи и программы, обработанные с помощью искусственного интеллекта, мошенники выдают себя за родственников или близких потенциальных жертв для получения персональных данных или денег.

"Национальный банк призывает граждан проявлять бдительность при получении звонков с неизвестных номеров, не раскрывать свои персональные данные, не устанавливать мобильные приложения, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и не переводить деньги на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора", – отметили в главном банке страны. 

Ранее телефонный мошенник показал, как обманывал казахстанцев, изменяя голос.

#телефон #искусственный интеллект #финансовое мошенничество #личные данные

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