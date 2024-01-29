Мошенники грозят блокировкой банковских счетов - Минюст

Общество
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Министерство юстиции РК предупреждает об участившихся случаях противоправных действий, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мошенники, представляясь сотрудниками органов юстиции или судебными исполнителями, обращаются к гражданам и требуют выполнить условия исполнительных документов о погашении задолженности, в противном случае сообщают о блокировке банковских счетов, приостановкой водительских прав и т.д.  Об этом сообщил официальный представитель Минюста Талгат Уали.

Министерство юстиции напоминает, что в случае поступления таких звонков, граждане могут самостоятельно проверить информацию о наличии либо отсутствии исполнительного производства в государственной автоматизированной информационной системе (АИС ОИП) или посредством мобильного приложения «АИС ОИП».

Кроме того, контактные данные государственных и частных судебных исполнителей можно получить на сайте Минюста и на сайте автоматизированной информсистемы. 

Во избежание противоправных действий министерство юстиции просит доверять только официальным источникам, а также не передавать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам. За дополнительной информацией можно обратиться в правовую информационную службу министерства юстиции по телефону: 8 7172 58-00-58.

#предупреждение #Минюст #мошенники

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